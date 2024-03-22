Запорожская АЭС на грани блэкаута

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута - во время массированной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская". Она соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров со ссылкой на Энергоатом, передает УНН.

Детали

По информации, сейчас ЗАЭС связана с украинской энергосистемой линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", которая на прошлой неделе была отремонтирована силами украинских энергетиков после очередного российского обстрела.

Контекст

Запорожская область в ночь на 22 января подверглась интенсивному ракетному удару. Во время массированной воздушной атаки россияне пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

Также известно о раненых на Запорожье.

На Запорожье есть травмированные в результате атаки рф