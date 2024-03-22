На Запорожье есть травмированные в результате атаки рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  106921 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  114977 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  146117 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  118573 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  135685 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128853 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142126 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145512 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133646 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128521 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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20 марта 2024, 17:18  •  170029 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  199948 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  299203 просмотра

На Запорожье есть травмированные в результате атаки рф

Российский обстрел Запорожья разрушил два дома и повредил еще семь, вызвав ранения.

Общество •   •  20808 просмотра
На Запорожье есть травмированные в результате атаки рф

22 марта: Всемирный день воды, Международный день безделья

Во Всемирный день водных ресурсов, 22 марта, проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности о рациональном использовании водных ресурсов и сокращении запасов пресной воды на Земле, инициированные ООН в 1992 году.

УНН Lite •   •  19044 просмотра
22 марта: Всемирный день воды, Международный день безделья

Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице в Газе

Армия обороны Израиля задержала более 500 подозреваемых в терроризме, в том числе 358 членов ХАМАС и "Исламского джихада", во время операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Война •   •  23067 просмотра
Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице в Газе

В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

Взрывы были слышны в Днепропетровской и Сумской областях Украины, что вызвало воздушную тревогу, с сообщениями о крылатых ракетах, направлявшихся в сторону Киевской области, а также об объектах инфраструктуры, которые были нацелены на врага.

Общество •   •  25819 просмотра
В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов

В пятницу утром в Хмельницкой области прогремели взрывы, вероятно, из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электроэнергии в нескольких городах и селах.

Общество •   •  24435 просмотра
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов

По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов

Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью, повредив инфраструктуру и гражданские здания, информация о жертвах не подтверждена.

Общество •   •  24789 просмотра
По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов

В США готовятся к аресту активов Трампа

Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебные решения о возможном аресте активов Дональда Трампа, включая его поле для гольфа Seven Springs и поместье, в рамках усилий по взысканию 464 миллионов долларов с Трампа и его семьи после недавнего судебного решения, вынесенного против них.

политика •   •  25336 просмотра
В США готовятся к аресту активов Трампа

В Харькове прогремело около 15 взрывов, враг целится по энергетической структуре

Россия осуществила около 15 взрывов на объектах энергетической инфраструктуры Харькова, вызвав пожары и проблемы с электроснабжением.

Общество •   •  25602 просмотра
В Харькове прогремело около 15 взрывов, враг целится по энергетической структуре

FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

Европейский Союз планирует обойти запрет Договора о ЕС на закупку оружия из своего бюджета, чтобы увеличить военную помощь Украине.

Война •   •  26525 просмотра
FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове, Украина, произошла серия взрывов, город, по сообщениям, был обстрелян российскими войсками, что вызвало воздушную тревогу в регионе.

Война •   •  25988 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов