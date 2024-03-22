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По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов
Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью, повредив инфраструктуру и гражданские здания, информация о жертвах не подтверждена.
В США готовятся к аресту активов Трампа
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебные решения о возможном аресте активов Дональда Трампа, включая его поле для гольфа Seven Springs и поместье, в рамках усилий по взысканию 464 миллионов долларов с Трампа и его семьи после недавнего судебного решения, вынесенного против них.
В Харькове прогремело около 15 взрывов, враг целится по энергетической структуре
Россия осуществила около 15 взрывов на объектах энергетической инфраструктуры Харькова, вызвав пожары и проблемы с электроснабжением.
FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины
Европейский Союз планирует обойти запрет Договора о ЕС на закупку оружия из своего бюджета, чтобы увеличить военную помощь Украине.
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове, Украина, произошла серия взрывов, город, по сообщениям, был обстрелян российскими войсками, что вызвало воздушную тревогу в регионе.
В Запорожье слышны звуки взрывов
В Запорожье, Украина, прогремели взрывы, поскольку город попал под вражеский обстрел: российские войска выпустили несколько групп шахидов и крылатых ракет в сторону страны.
Илон Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым
Компания Илона Маска Neuralink планирует разработать нейрочипы под названием Blindsight для восстановления зрения для слепых, которые успешно прошли испытания на обезьянах и имеют целью в конечном итоге превзойти нормальное человеческое зрение.
Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить больше систем ПВО и боеприпасов Украине
Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов, чтобы защитить ее города от российского террора и победить Путина в битве за украинское небо.
Совет МВФ завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования. Что это значит для Украины: объяснение НБУ
Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, что позволяет немедленно выделить около $880 млн на поддержку расходов государственного бюджета Украины, международных резервов и макрофинансовой стабильности.
"Мы полны решимости действовать быстро", - президент Совета ЕС по замороженным российским активам
Лидеры ЕС согласились использовать деньги из замороженных российских активов для помощи Украине в закупке оружия, причем первый 1 миллиард евро может быть выделен до 1 июля, что отражает растущую необходимость в связи с войной в Украине.