В Запорожье слышны звуки взрывов

Запорожье находится под обстрелом врага. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

"Взрыв в Запорожье", - написал Федоров.

Дополнение

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне запустили несколько групп шахедов по Украине. Большинство из них движутся в западном направлении.

Также пуски крылатых ракет зафиксированы из района Каспийского моря. Расчетное время вхождения в воздушное пространство Украины около 05.00.

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