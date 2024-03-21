В Херсоне взрывы: россияне атакуют с левобережья Днепра - Мрочко

В Херсоне раздаются взрывы. Россияне атакуют город с оккупированного ими левобережья Днепра. Об этом сообщил Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф в очередной раз за вечер атакует город с временно оккупированного левого берега. Перейдите в безопасные места! Держитесь подальше от окон! - написал Мрочко.

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Ранее УНН писал, что в Херсонской области в результате сегодняшних российских обстрелов и атак беспилотников погибла 70-летняя женщина и 33-летний мужчина. А также ранения получил пожилой мужчина в поселке Казацкое, которое оккупационные войска рф атаковали с дрона, и попали в гражданский автомобиль.