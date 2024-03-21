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В Херсоне взрывы: россияне атакуют с левобережья Днепра - Мрочко
Россияне атакуют город Херсон с оккупированного левого берега Днепра, вызывая взрывы и жертвы среди гражданского населения.
В США поддерживают выпуск "облигаций свободы" на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных активов рф - Bloomberg
Вашингтон поддерживает идею выпуска облигаций для Украины на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.
Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле
Украина обратилась к МОК и ITF с призывом не позволять российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе, ссылаясь на правила нейтралитета МОК, которые запрещают представительство этих стран на международных спортивных мероприятиях во время войны, которая продолжается против Украины.
Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет
Российские оккупанты трижды атаковали Никополь с помощью беспилотников, но обошлось без жертв.
На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто
Российская ракетная атака на Киевскую область привела к травмированию 4 человек, повреждению 69 частных домов и уничтожению имущества, включая транспортные средства, здания и инфраструктуру.
Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК
Российские ополченцы провели ограниченную военную операцию в Белгородской и Курской областях россии, сорвав президентские выборы и заявив, что Путин теряет контроль над ситуацией.
В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ
министерство обороны россии в своих ежедневных сводках о войне с Украиной сообщает о новом "белгородском направлении", указывая на боевые действия в белгородской области россии вблизи украинской границы.
Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи
Суд отклонил иск матери Алексея Навального к колонии за ненадлежащую медицинскую помощь, оказанную ее сыну перед смертью.
На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватывают жилье украинцев, объявляя его "бесхозным" и "национализируя" через "государственную жилищную инспекцию", которая нацелена на пустые квартиры или те, чьи владельцы выехали из региона.
В здание посольства Израиля в Гааге бросили горящий предмет
В посольство Израиля в Гааге в Нидерландах, бросили горящий предмет, в результате чего полиция задержала одного подозреваемого. О пострадавших не сообщается.