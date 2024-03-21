В Херсоне взрывы: россияне атакуют с левобережья Днепра - Мрочко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр (река)
khersonХерсон
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  24671 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  101296 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  116250 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  109108 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  134719 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128352 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141848 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145379 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133542 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128420 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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20 марта 2024, 17:18  •  154767 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  185193 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  285007 просмотра

В Херсоне взрывы: россияне атакуют с левобережья Днепра - Мрочко

Россияне атакуют город Херсон с оккупированного левого берега Днепра, вызывая взрывы и жертвы среди гражданского населения.

Война •   •  12819 просмотра
В Херсоне взрывы: россияне атакуют с левобережья Днепра - Мрочко

В США поддерживают выпуск "облигаций свободы" на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных активов рф - Bloomberg

Вашингтон поддерживает идею выпуска облигаций для Украины на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.

Война •   •  16383 просмотра
В США поддерживают выпуск "облигаций свободы" на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных активов рф - Bloomberg

Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле

Украина обратилась к МОК и ITF с призывом не позволять российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе, ссылаясь на правила нейтралитета МОК, которые запрещают представительство этих стран на международных спортивных мероприятиях во время войны, которая продолжается против Украины.

спорт •   •  12698 просмотра
Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле

Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет

Российские оккупанты трижды атаковали Никополь с помощью беспилотников, но обошлось без жертв.

Война •   •  13657 просмотра
Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет

На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

Российская ракетная атака на Киевскую область привела к травмированию 4 человек, повреждению 69 частных домов и уничтожению имущества, включая транспортные средства, здания и инфраструктуру.

Общество •   •  20349 просмотра
На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК

Российские ополченцы провели ограниченную военную операцию в Белгородской и Курской областях россии, сорвав президентские выборы и заявив, что Путин теряет контроль над ситуацией.

Война •   •  16513 просмотра
Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК

В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ

министерство обороны россии в своих ежедневных сводках о войне с Украиной сообщает о новом "белгородском направлении", указывая на боевые действия в белгородской области россии вблизи украинской границы.

Война •   •  14902 просмотра
В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ

Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи

Суд отклонил иск матери Алексея Навального к колонии за ненадлежащую медицинскую помощь, оказанную ее сыну перед смертью.

Новости Мира •   •  15591 просмотра
Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи

На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватывают жилье украинцев, объявляя его "бесхозным" и "национализируя" через "государственную жилищную инспекцию", которая нацелена на пустые квартиры или те, чьи владельцы выехали из региона.

Общество •   •  17480 просмотра
На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления

В здание посольства Израиля в Гааге бросили горящий предмет

В посольство Израиля в Гааге в Нидерландах, бросили горящий предмет, в результате чего полиция задержала одного подозреваемого. О пострадавших не сообщается.

Новости Мира •   •  15436 просмотра
В здание посольства Израиля в Гааге бросили горящий предмет