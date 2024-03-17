Из-за массированных обстрелов Сумщины и Харьковщины более 8,6 тысячи потребителей остались без света - Минэнерго

Из-за массированных обстрелов Сумщины и Харьковщины были обесточены более 8,6 тысячи потребителей; в Сумской области без газа остались более 130 абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передает УНН.

Детали

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ из-за боевых действий было отключено 777 потребителей в 9 населенных пунктах. Вследствие недавних обстрелов Ахтырского района есть обесточенные потребители, количество уточняется. Всего из-за боевых действий в области остаются отключенными 8,2 тысячи потребителей в 88 населенных пунктах. Из-за массированного артиллерийского обстрела одного из населенных пунктов в Ахтырском районе отключено от газоснабжения 132 потребителя.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ из-за боевых действий отключались 7852 потребителя, все заживлены. Всего из-за вражеских обстрелов в области остаются без света 17,5 тысячи абонентов.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ из-за боевых действий отключена подстанция 35/6 кВ. Обесточиваний потребителей нет.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ в результате вражеских обстрелов отключались 6935 потребителей в 17 населенных пунктах. Восстановлено электроснабжение 5620 абонентам. На утро остаются обесточенными 43,8 тысячи потребителей в 77 населенных пунктах.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ по технологическим причинам отключались 4419 потребителей электроэнергии в 13 населенных пунктах. По состоянию на утро все запитаны. Всего в области из-за боевых действий остаются без напряжения 3730 абонентов в 50 населенных пунктах.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ в одном из населенных пунктов в Вышгородском районе во время выполнения земляных работ был поврежден подземный газопровод. От газоснабжения отключены 60 потребителей частного сектора, 19 потребителей в многоквартирных домах и больница.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ в одном из населенных пунктов Золочевского района плугом трактора в поле поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались 220 абонентов В населенном пункте Стрыйского района по технологическим причинам прекращена подача газа в 217 жилых домов.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ из-за отключения в сети 10 кВ обесточивались 818 потребителей. Всех запитали.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ в г. Херсон из-за боевых действий остаются без напряжения 3010 точек учета, по области - более 25,8 тысячи потребителей в 45 населенных пунктах.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ остаются обесточенными 23 населенных пункта, всего - 1,4 тысячи потребителей.

Напомним

15 марта шахта в Донецкой области была обесточена из-за обстрелов, в результате чего 5 рабочих оказались под землей.