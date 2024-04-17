В Стрые подростки избили девушку: полиция принимает решение об открытии производства

В городе Стрый, что на Львовщине подростки жестоко избили девушку. Сообщается, что девушке были нанесены тяжелые травмы, в частности, лица. Полиция знает о факте избиения девушки и планирует открыть производство по факту хулиганства. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Как сообщают местные паблики, 9 апреля в Стрые была избита девушка-подросток.

Стало известно, что той девушке были нанесены тяжелые травмы, в частности, лица - пишут паблики.

На видео видно, как подростки сначала бьют кулаками по голове, а уже после того, как девушка упала, ее начинают бить ногами и кулами по голове.

В Стрыйском районном управлении полиции журналисту УНН сообщили, что они знают о данном избиении.

Есть запрос начальника сектора ювенальной превенции по факту нанесения телесных повреждений подростку, а именно девушке. Производство еще не открыто. Зарегистрированы материалы, следователь принимает решение по данному факту. Это все будет внесено в ЕРДР по факту хулиганства - сообщили в полиции.

Напомним,

30-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий возле Мемориала Героев в Кривом Роге в состоянии алкогольного опьянения.