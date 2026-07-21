Во Львовской области водитель Range Rover во время побега после проверки документов сбил полицейского - водителю грозит пожизненное
Киев • УНН
Во Львовской области водитель Range Rover, которому нужно было явиться в ТЦК, сбежал от полиции и сбил старшего лейтенанта. Полицейский в стабильно тяжелом состоянии, водителя задержали.
Во Львовской области водитель Range Rover скрылся от полиции после проверки документов, которые выявили необходимость явиться в ТЦК, сбил правоохранителя — сейчас он в больнице в стабильно тяжелом состоянии, водителя задержали, за содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в ГУНП области, пишет УНН.
Детали
Событие произошло 20 июля. Установлено, что около 11:30 в селе Долгое Стрыйского района экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Land Rover Range Rover, водитель которого, 41-летний житель Львовского района, нарушил ПДД.
"Во время проверки документов выяснилось, что водителю необходимо прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки", - указали в полиции.
Как сообщается, "далее водитель, по предварительным данным, покинул место происшествия". "Во время побега он повредил служебный автомобиль полицейских. А впоследствии, проигнорировав требование об остановке уже другого наряда, совершил наезд на 31-летнего старшего лейтенанта полиции – инспектора другого экипажа отдела реагирования патрульной полиции Стрыйского районного управления полиции, который перекрыл проезжую часть моста через реку Стрый в направлении райцентра, а также повредил еще один служебный автомобиль. После этого фигурант скрылся с места происшествия и покинул поврежденный автомобиль в Стрыю", - говорится в сообщении.
Как указали в полиции, в результате происшествия полицейский получил многочисленные телесные повреждения, в виде множественных переломов, травм живота и грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмы, и был госпитализирован в отделение политравмы. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Правоохранители установили местонахождение злоумышленника во Львове и задержали его в порядке ст. 615 УПК Украины.
Задержанному, как указано, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – пожизненное лишение свободы.
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