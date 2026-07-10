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В Полтаве водитель Mercedes наехал на полицейского

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Водитель Mercedes наехал на патрульного в Полтаве. Пострадавшего полицейского госпитализировали, водителя задержали.

В Полтаве водитель Mercedes наехал на полицейского

В Полтаве на улице Европейской водитель автомобиля MERCEDES-BENZ совершил наезд на полицейского. Как сообщили в полиции Полтавской области, правоохранитель получил телесные повреждения, передает УНН.

Детали

По предварительной версии следствия, во время остановки патрульными полицейскими автомобиля MERCEDES-BENZ водитель легковушки совершил наезд на одного из правоохранителей. В результате – полицейский получил телесные повреждения.

Правоохранители установили, что за рулем находился 39-летний местный житель. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту следственным подразделением Полтавского районного управления полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до пяти лет.

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