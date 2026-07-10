В Полтаве водитель Mercedes наехал на полицейского

Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?

Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?

Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?

Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?

"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot

"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot

"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot

"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot

Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times

Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times

Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times

Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times

Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО

Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО

Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО

Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО

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