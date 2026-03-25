Под Киевом произошло ДТП с участием полицейского - Toyota сбила 20-летнюю девушку на переходе
Киев • УНН
Вне службы правоохранитель, как подозревается, наехал на пешехода на нерегулируемом переходе. Потерпевшую госпитализировали, ГБР и полиция проводят расследование происшествия.
В Киевской области произошло ДТП с пострадавшей с участием полицейского, полиция проводит служебное расследование, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
На днях произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции и пешехода.
Предварительно установлено, что полицейский одного из Бучанского отделения полиции, находясь вне службы, управлял собственным автомобилем Toyota Camry. Около 23:30, двигаясь по одной из улиц в поселке Немешаево, правоохранитель совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу
По данным полиции, "согласно результатам осмотра с помощью устройства "Drager" - правоохранитель трезв".
В результате ДТП 20-летняя девушка, как указано, получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП проводит территориальное управление ГБР.
"Сотрудники Главного управления полиции Киевской области по данному факту проводят служебное расследование", - указали в полиции.