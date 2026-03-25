Под Киевом произошло ДТП с участием полицейского - Toyota сбила 20-летнюю девушку на переходе

В Киевской области произошло ДТП с пострадавшей с участием полицейского, полиция проводит служебное расследование, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

На днях произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции и пешехода.

Предварительно установлено, что полицейский одного из Бучанского отделения полиции, находясь вне службы, управлял собственным автомобилем Toyota Camry. Около 23:30, двигаясь по одной из улиц в поселке Немешаево, правоохранитель совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу