Автомобиль ТЦК попал в ДТП с пешеходом в Одессе - женщина в больнице
В Одессе на улице Лип произошло ДТП с участием автомобиля ТЦК и пешехода. Пострадавшая госпитализирована, назначена служебная проверка и продолжается следствие.
В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля ТЦК и пешехода, пострадавшую госпитализировали, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП относительно ДТП в Хаджибейском районе, пишет УНН.
Детали
"25 марта на ул. Ивана и Юрия Лип в Хаджибейском районе г. Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства ТЦК и СП и пешехода. На место происшествия были оперативно вызваны представители Национальной полиции и экстренной медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Сейчас, как отмечается, устанавливаются обстоятельства происшествия и степень ответственности участников дорожного движения.
По данному факту "руководством Одесского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка". "Обеспечивается полное содействие правоохранительным органам для установления объективной истины по факту происшествия", - сказано в сообщении.
