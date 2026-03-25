Автомобіль ТЦК потрапив у ДТП з пішоходом в Одесі - жінка у лікарні
Київ • УНН
В Одесі на вулиці Лип сталася ДТП за участі авто ТЦК та пішохода. Потерпілу госпіталізовано, призначено службову перевірку та триває слідство.
В Одесі сталася ДТП за участі автомобіля ТЦК та пішохода, постраждалу госпіталізували, повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП щодо ДТП у Хаджибейському районі, пише УНН.
Деталі
"25 березня на вул. Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі м. Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортного засобу ТЦК та СП і пішохода. На місце події було оперативно викликано представників Національної поліції та екстреної медичної допомоги. Потерпілу госпіталізовано до лікувального закладу для надання необхідної медичної допомоги", - ідеться у повідомленні.
Наразі, як зазначається, встановлюються обставини події та ступінь відповідальності учасників дорожнього руху.
За цим фактом "керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку". "Забезпечується повне сприяння правоохоронним органам для встановлення об’єктивної істини за фактом події", - сказано у повідомленні.
