Під Києвом сталася ДТП за участю поліцейського - Toyota збила 20-річну дівчину на переході
Київ • УНН
Поза службою правоохоронець, як підозрюється, наїхав на пішохода на нерегульованому переході. Потерпілу госпіталізували, ДБР та поліція проводять розслідування події.
У Київській області сталася ДТП з постраждалою за участю поліцейського, поліція проводить службове розслідування, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
Днями сталася дорожньо-транспортна подія за участі працівника поліції та пішохода.
Попередньо з’ясовано, що поліцейський одного з Бучанського відділення поліції, перебуваючи поза службою, керував власним автомобілем Toyota Camry. Близько 23:30, рухаючись однією з вулиць у селищі Немішаєве, правоохоронець здійснив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу
За даними поліції, "відповідно до результатів огляду за допомогою пристрою "Drager" - правоохоронець тверезий".
Внаслідок ДТП 20-річна дівчина, як вказано, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП проводить територіальне управління ДБР.
"Працівники Головного управління поліції Київської області за даним фактом проводять службове розслідування", - вказали у поліції.
