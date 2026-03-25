Під Києвом сталася ДТП за участю поліцейського - Toyota збила 20-річну дівчину на переході

У Київській області сталася ДТП з постраждалою за участю поліцейського, поліція проводить службове розслідування, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Днями сталася дорожньо-транспортна подія за участі працівника поліції та пішохода.

Попередньо з’ясовано, що поліцейський одного з Бучанського відділення поліції, перебуваючи поза службою, керував власним автомобілем Toyota Camry. Близько 23:30, рухаючись однією з вулиць у селищі Немішаєве, правоохоронець здійснив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу