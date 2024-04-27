Стали известны последствия ночной атаки на Харьков

В ночь на 27 апреля россияне обстреляли Харьков ракетами. О последствиях атаки сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Немного подробнее о ночных "прилетах". Под ударом оказался медкомплекс, в корпусах которого на момент ракетного обстрела находилось более тысячи человек - 900 пациентов и две с половиной сотни персонала. К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения - в противном случае трудно представить, количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень - легкая написал он.

Относительно разрушений - от взрывной волны пострадало несколько зданий: выбиты стекла, повреждены крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации. На месте работают все соответствующие службы.

Контекст

российские захватчики в ночь на 27 апреля осуществили массированный ракетный удар по Украине. Под атакой находились Днепр, Павлоград, Кривой Рог, Стрый, отдельные города Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.

Оккупанты обстреляли Харьков: в больнице повылетали стекла