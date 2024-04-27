Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Стали известны последствия ночной атаки на Харьков
В Херсоне прогремели несколько взрывов
В Харькове россияне ударили по психиатрической больнице
Всемирный день ветеринара, День рождения "памперсов", День азбуки Морзе. Что еще можно отметить 27 апреля
В России сообщили о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ
В Афинах на стройке нашли более 300 бомб времен Второй мировой
На выходных в Украине будет днем до +23°
Эрдоган перенес свой визит в США
В Днепре слышны взрывы
Детям-сиротам на ВОТ выдают паспорта РФ - омбудсмен
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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Стали известны последствия ночной атаки на Харьков
Медицинский комплекс в Харькове, в котором находилось более 1 000 человек, едва не попал под российские ракетные удары, в результате чего один человек получил легкое ранение, а также был нанесен ущерб зданиям и инфраструктуре.
В Херсоне прогремели несколько взрывов
В Херсоне произошло несколько взрывов, когда российская армия атаковала с временно оккупированного левого берега, причем под обстрелом оказалась прибрежная зона, по словам мэра, который призвал жителей переехать в более безопасные места.
В Харькове россияне ударили по психиатрической больнице
Россияне атаковали психиатрическую больницу в Харькове, ранив одного пациента и повредив здания, в которых находились 65 человек.
Всемирный день ветеринара, День рождения "памперсов", День азбуки Морзе. Что еще можно отметить 27 апреля
Сегодня, в последнюю субботу апреля, все владельцы домашних животных могут поблагодарить людей, которые поддерживают жизнь и здоровье их любимцев и присоединиться к празднованию Всемирного дня ветеринара/.
В России сообщили о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 беспилотников попытались ночью осуществить масштабную атаку на объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае России, но атака была отбита вооруженными силами, не вызвав жертв или серьезных разрушений.
В Афинах на стройке нашли более 300 бомб времен Второй мировой
Более 300 бомб времен Второй мировой войны было обнаружено на строительной площадке в Афинах во время работы над проектом городской планировки.
На выходных в Украине будет днем до +23°
На выходных, 27-28 апреля, в Украине установится теплая погода с температурой до +23°C днем, а в некоторых регионах ожидаются небольшие осадки.
Эрдоган перенес свой визит в США
Запланированный визит президента Турции Эрдогана в США был отложен из-за конфликта в расписании, но диалог на высоком уровне между двумя странами продолжится.
В Днепре слышны взрывы
В Днепре, Украина, прогремели взрывы, вызвавшие воздушную тревогу в регионе.
Детям-сиротам на ВОТ выдают паспорта РФ - омбудсмен
Российские оккупанты выдают российские паспорта 14-летним детям-сиротам на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь стереть их украинскую идентичность.