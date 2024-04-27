Оккупанты обстреляли Харьков: в больнице повылетали стекла

Российские захватчики в ночь на 27 апреля обстреляли Харьков, попадание зафиксировали возле медицинского учреждения, где повылетали стекла. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Прилетело рядом с медицинским учреждением. На данный момент без пострадавших - в медучреждении повылетали стекла. Но это предварительная информация сообщил мэр Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что предварительно пострадавших в результате обстрела нет.

Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. На эту минуту - без пострадавших. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры говорится в сообщении.

В Харькове раздаются взрывы