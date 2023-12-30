В Харькове раздаются взрывы
Киев • УНН
В Харькове прогремели взрывы, жителей призывают быть в укрытиях.
В Харькове в субботу вечером прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
"В Харькове серия взрывов. Минимум пять", - написал Терехов в Telegram.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях.
"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!", - написал глава ОВА.
Дополнение
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областей.
В Харькове раздаются взрывы
В Харькове прогремели взрывы, жителей призывают быть в укрытиях.
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