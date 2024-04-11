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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф ракетами и дронами атаковала объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанцию во Львовской области, произошли пожары - ОВА

Вражеские крылатые ракеты и БПЛА атаковали два критически важных объекта энергетической инфраструктуры во Львовской области, вызвав пожары, которые были быстро ликвидированы, без жертв и перебоев в работе систем жизнеобеспечения.

Война •   •  18236 просмотра
рф ракетами и дронами атаковала объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанцию во Львовской области, произошли пожары - ОВА

россияне во время массированной атаки повредили объекты энергетики в 5 регионах, в Харьковской области аварийные отключения - Укрэнерго

россия провела массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, повредив энергетические объекты в нескольких регионах и вызвав аварийное отключение электроэнергии в Харьковской области.

Война •   •  19523 просмотра
россияне во время массированной атаки повредили объекты энергетики в 5 регионах, в Харьковской области аварийные отключения - Укрэнерго

рф запустила по Украине более 40 ракет и около 40 дронов, целилась по объектам критической инфраструктуры - Зеленский

По словам Президента Зеленского, россия запустила более 40 ракет и около 40 беспилотников по Украине, нацеленных на критически важную инфраструктуру, некоторые из них были сбиты.

Война •   •  16024 просмотра
рф запустила по Украине более 40 ракет и около 40 дронов, целилась по объектам критической инфраструктуры - Зеленский

Ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами: силы ПВО уничтожили 7 беспилотников

Российские ударные беспилотники атаковали Одесскую область ночью, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 7 дронов, обломки которых вызвали пожар на энергетическом объекте. Без жертв и перебоев в электроснабжении.

Война •   •  17138 просмотра
Ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами: силы ПВО уничтожили 7 беспилотников

россия снова осуществила массированную атаку на энергетику Украины, самая сложная ситуация на Харьковщине - ОП

россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, нацелившись на несколько регионов с помощью беспилотников и ракет, что привело к отключению электроэнергии для более 200 000 абонентов в Харьковской области.

Общество •   •  18073 просмотра
россия снова осуществила массированную атаку на энергетику Украины, самая сложная ситуация на Харьковщине - ОП

На Днепропетровщине ночью сбили 3 вражеских дрона, вечером россияне атаковали Никополь - ОВА

Украинская противовоздушная оборона сбила 3 вражеских беспилотника над Днепропетровской областью, а российские войска атаковали Никополь с беспилотников и артиллерии, повредив жилые дома и автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  15379 просмотра
На Днепропетровщине ночью сбили 3 вражеских дрона, вечером россияне атаковали Никополь - ОВА

В Киевской области ночью рф атаковала объект критической инфраструктуры, произошел пожар - ОВА

Объект критической инфраструктуры в Киевской области был атакован во время массированного ночного воздушного налета с применением беспилотников-камикадзе и ракет, что привело к пожару, который сейчас тушат экстренные службы.

Война •   •  16299 просмотра
В Киевской области ночью рф атаковала объект критической инфраструктуры, произошел пожар - ОВА

рф нанесла 421 удар по Запорожской области: вражеские атаки повредили энергетический объект

За минувшие сутки враг совершил 421 обстрел 7 населенных пунктов в Запорожской области, повредив ракетным ударом объект энергетической инфраструктуры.

Война •   •  17273 просмотра
рф нанесла 421 удар по Запорожской области: вражеские атаки повредили энергетический объект

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Национальный банк Украины применяет двойные стандарты деловой репутации, строго соблюдая их для банкиров и игнорируя нарушения со стороны собственных должностных лиц, которые продолжают работать, несмотря на судебные решения и уголовные дела против них.

Экономика •   •  101116 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

рф несет потери: 810 военнослужащих убиты, уничтожено 5 танков и 12 бронемашин

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 810 военнослужащих.

Война •   •  18247 просмотра
рф несет потери: 810 военнослужащих убиты, уничтожено 5 танков и 12 бронемашин