рф ракетами и дронами атаковала объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанцию во Львовской области, произошли пожары - ОВА

Вражеские ракеты и БПЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, вызвав пожары, которые были быстро ликвидированы, обошлось без жертв и перебоев в работе систем жизнеобеспечения, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Ночью вражеские крылатые ракеты различного класса и БпЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция - в Червоноградском. Начались пожары. Их оперативно потушили пожарные. - написал Козицкий в Telegram.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

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