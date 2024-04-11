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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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россияне во время массированной атаки повредили объекты энергетики в 5 регионах, в Харьковской области аварийные отключения - Укрэнерго
рф запустила по Украине более 40 ракет и около 40 дронов, целилась по объектам критической инфраструктуры - Зеленский
Ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами: силы ПВО уничтожили 7 беспилотников
россия снова осуществила массированную атаку на энергетику Украины, самая сложная ситуация на Харьковщине - ОП
На Днепропетровщине ночью сбили 3 вражеских дрона, вечером россияне атаковали Никополь - ОВА
В Киевской области ночью рф атаковала объект критической инфраструктуры, произошел пожар - ОВА
рф нанесла 421 удар по Запорожской области: вражеские атаки повредили энергетический объект
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рф несет потери: 810 военнослужащих убиты, уничтожено 5 танков и 12 бронемашин
За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 78 залповых обстрелов
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россияне во время массированной атаки повредили объекты энергетики в 5 регионах, в Харьковской области аварийные отключения - Укрэнерго
россия провела массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, повредив энергетические объекты в нескольких регионах и вызвав аварийное отключение электроэнергии в Харьковской области.
рф запустила по Украине более 40 ракет и около 40 дронов, целилась по объектам критической инфраструктуры - Зеленский
По словам Президента Зеленского, россия запустила более 40 ракет и около 40 беспилотников по Украине, нацеленных на критически важную инфраструктуру, некоторые из них были сбиты.
Ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами: силы ПВО уничтожили 7 беспилотников
Российские ударные беспилотники атаковали Одесскую область ночью, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 7 дронов, обломки которых вызвали пожар на энергетическом объекте. Без жертв и перебоев в электроснабжении.
россия снова осуществила массированную атаку на энергетику Украины, самая сложная ситуация на Харьковщине - ОП
россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, нацелившись на несколько регионов с помощью беспилотников и ракет, что привело к отключению электроэнергии для более 200 000 абонентов в Харьковской области.
На Днепропетровщине ночью сбили 3 вражеских дрона, вечером россияне атаковали Никополь - ОВА
Украинская противовоздушная оборона сбила 3 вражеских беспилотника над Днепропетровской областью, а российские войска атаковали Никополь с беспилотников и артиллерии, повредив жилые дома и автомобиль, но обошлось без жертв.
В Киевской области ночью рф атаковала объект критической инфраструктуры, произошел пожар - ОВА
Объект критической инфраструктуры в Киевской области был атакован во время массированного ночного воздушного налета с применением беспилотников-камикадзе и ракет, что привело к пожару, который сейчас тушат экстренные службы.
рф нанесла 421 удар по Запорожской области: вражеские атаки повредили энергетический объект
За минувшие сутки враг совершил 421 обстрел 7 населенных пунктов в Запорожской области, повредив ракетным ударом объект энергетической инфраструктуры.
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Национальный банк Украины применяет двойные стандарты деловой репутации, строго соблюдая их для банкиров и игнорируя нарушения со стороны собственных должностных лиц, которые продолжают работать, несмотря на судебные решения и уголовные дела против них.
рф несет потери: 810 военнослужащих убиты, уничтожено 5 танков и 12 бронемашин
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 810 военнослужащих.
За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 78 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 55 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 8 ракетных ударов, 93 авиаудара и 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.