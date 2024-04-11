россияне во время массированной атаки повредили объекты энергетики в 5 регионах, в Харьковской области аварийные отключения - Укрэнерго

россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, повредив энергетические объекты в 5 регионах и вызвав аварийное отключение электроэнергии в Харьковской области, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

россияне нанесли новый массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Вражескими ракетами и дронами были повреждены подстанции Укрэнерго и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях - сообщили в Укрэнерго в Telegram.

Отмечается, что "с 6:31 в Харьковской области введены графики аварийных отключений". В других регионах, как указано, ограничения потребления не применялись.

россия снова осуществила массированную атаку на энергетику Украины, самая сложная ситуация на Харьковщине - ОП