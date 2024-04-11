россия снова осуществила массированную атаку на энергетику Украины, самая сложная ситуация на Харьковщине - ОП

россия сегодня утром осуществила массированную атаку на энергетику Украины, нацелившись на 5 регионов с помощью беспилотников и ракет, что привело к отключению электроэнергии для более 200 000 абонентов в Харьковской области, сообщил в четверг заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба, пишет УНН.

Сегодня утром еще одна массированная атака россии по энергетике Украины. Враг выпустил десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской областях. К счастью, без погибших и пострадавших - написал Кулеба в Telegram.

Самая сложная ситуация, по его словам, в Харьковской области. "Там более 10 ракетных ударов только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и оставить город в темноте. Сейчас уже есть перебои с электричеством в области - более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения. Метрополитен работает как укрытие", - отметил чиновник.

По его словам, энергетики и профильные службы анализируют последствия террористической вражеской атаки. Специалисты, местная и областная власть работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.

"Оккупанты еще раз решили воевать против кранов и света. Координируем меры, чтобы сети работали. У людей будет электричество несмотря на атаки врага", - указал Кулеба.

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