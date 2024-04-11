российские атаки повредили электростанции ДТЭК, пострадала энергетическая инфраструктура

рф атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

По информации, вражеские силы ударили по 2 теплоэлектростанциям ДТЭК.

В результате атаки оборудование предприятий серьезно повреждено. Сейчас энергетики начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования.

К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны почти 170 раз.

Добавим

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко проинформировал, что страна-террорист этой ночью осуществила атаку на объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру!

Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

Энергетики уже работают над устранением последствий. - заявил Герман Галущенко

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