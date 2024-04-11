российские атаки повредили электростанции ДТЭК, пострадала энергетическая инфраструктура

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Силы ПВО отбили атаки дронов, но не обошлось без вражеских попаданий - Гуменюк
Силы противовоздушной обороны эффективно сработали против атак беспилотников ночью, но на открытой местности все же было несколько вражеских попаданий, последствия которых выясняются, сообщила Наталья Гуменюк.
Сегодня Международный день освобождения узников нацистских концлагерей
Международный день освобождения узников нацистских концлагерей установлен в честь восстания в одном из самых страшных немецких концлагерей - Бухенвальде, которое произошло 11 апреля 1945 года.
Венгрия продлила чрезвычайное положение на 180 дней на фоне войны в Украине
Венгрия продлила чрезвычайное положение на 180 дней из-за продолжающейся войны в Украине. 135 депутатов поддержали инициативу и 47 выступили против.
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
В Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы.
Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском
Верховный Суд Украины обязал Украинскую Православную Церковь освободить культовые сооружения в Переяславе и Каменце-Подольском, оставив в силе решения судов предыдущих инстанций о передаче имущества под контроль государства.
11 апреля: День подводной лодки, Международный день анимешника, Международный день анимешника
В 1900 в США была спущена на воду подводная лодка, которую сконструировал изобретатель Джон Филип Холланд. 16-метровая субмарина была оснащена бензиновым двигателем внутреннего сгорания для надводного плавания и электродвигателем с питанием от аккумуляторов для плавания под водой.
Силы Противовоздушной Обороны действуют на Львовщине в условиях ракетных ударов
Во Львовской области Украины действуют силы противовоздушной обороны для противодействия ракетным угрозам, о чем сообщил председатель областной военной администрации.
Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине
Польша подняла в воздух истребители F-16 из-за интенсивных российских ракетных атак на Украину, начав процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.
Самолеты оккупантов МиГ-31К взлетели с аэродрома рф
Три истребителя МиГ-31К поднялись в воздух с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области рф, согласно сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.