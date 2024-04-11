Силы ПВО отбили атаки дронов, но не обошлось без вражеских попаданий - Гуменюк

Гуменюк отчиталась, что силы ПВО отработали часть боевых задач, но не обошлось без вражеских попаданий. Об этом сообщает "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что во время ночной обороны силы ПВО отработали достаточно сосредоточенно, однако вражеские попадания все же пришлись по открытой территории. Следовательно, сейчас устанавливаются их последствия.

Силы ПВО работают очень сосредоточенно. Часть боевых задач уже отработали, в частности атаку дронами. В нашем операционном пространстве отработано достаточно результативно. К сожалению, не обошлось без попаданий, но они пришлись по открытой территории. Последствия их уточняются - заявила Наталья Гуменюк.

Гуменюк также отметила, что противник продолжает продолжает терроризировать промышленность, энергосистему - все то, что может питать и поддерживать работоспособность Украины в течение всего военного положения.

Соответственно руководитель пресс-центра Сил обороны снова подчеркнула, что не стоит "помогать врагу", фотографируя работу ПВО.

Лучше не снимать работу ПВО, не демонстрировать работу Сил Обороны и не рекламировать восстановительные работы, когда они ведутся, потому что враг сосредотачивается на этом тоже - отметила Наталья Гуменюк.

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