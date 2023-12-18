Трое военных погибли в ДТП во Львовской области, начато производство - ГБР

Во Львовской области произошло ДТП, в котором погибли трое военнослужащих и гражданское лицо, обстоятельства автоаварии расследует Государственное бюро расследований, сообщили в понедельник в ГБР, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту трагического ДТП во Львовской области. Из-за столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека, трое из которых военнослужащие", - говорится в сообщении ГБР.

Трагедия, как указано, произошла 16 декабря около 15:00 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи поселка Сможе Стрыйского района Львовской области. Все погибшие, как отмечается, находились в легковом автомобиле, принадлежащем одной из воинских частей.

"По предварительным данным, военный, который находился за рулем автомобиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовик с автоприцепом", - сообщили в ГБР.

Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения с участием военного транспорта (ч. 2 ст. 415 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы.

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