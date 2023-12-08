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В Луцке нетрезвый водитель на джипе столкнулся с электрокаром

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 09:49  •  21559 просмотра

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Пьяный водитель в Луцке столкнулся с электромобилем, травмировав другого водителя, которого не госпитализировали; уровень алкоголя у пьяного водителя в 10 раз превышал допустимую норму. Полиция задержала транспортное средство и готовит обвинения.

Вечером 7 декабря на улице Карпенко-Карого в Луцке 36-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai IX35 в состоянии опьянения спровоцировал аварию столкнувшись с электрокаром Volvo XC40, которым управлял 40-летний местный житель.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Волыни.

Автопроисшествие случилось вчера, 7 декабря, по улице Карпенко-Карого. 36-летний житель Луцка, управляя автомобилем Hyundai IX35 в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с электрокаром Volvo XC40 под управлением 40-летнего местного жителя.

- информирует полиция Волынской области.

В результате ДТП водитель Volvo XC40 получил телесные повреждения, но как указывается, - не госпитализировался. Транспортные средства получили механические повреждения.

Согласно информации полиции, у водителя-нарушителя обнаружено 2,85 промилле алкоголя в крови, что более чем в 10 раз выше допустимой нормы. Автомобиль Hyundai IX35 полицейские изъяли и поместили на штрафплощадку.

На нарушителя полицейские составят административные материалы по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

Полиция продолжает проверку обстоятельств ДТП.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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У Луцьку нетверезий водій на джипі зіштовхнувся з електрокаром
In Lutsk, a drunken a drunk driver in a jeep collided with an electric car
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В Луцке нетрезвый водитель на джипе столкнулся с электрокаром

Пьяный водитель в Луцке столкнулся с электромобилем, травмировав другого водителя, которого не госпитализировали; уровень алкоголя у пьяного водителя в 10 раз превышал допустимую норму. Полиция задержала транспортное средство и готовит обвинения.

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