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Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир
Во Львовской области в результате столкновения Volkswagen Bora и электромобиля Nissan Leaf погиб пассажир Nissan, открыто уголовное производство.
Корабли рф существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря - Гуменюк
Российские корабли значительно ограничены в юго-восточной части Черного моря, но ракетная угроза с моря сохраняется из-за высокой готовности ракетоносцев противника.
Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА
Энергогенерирующие предприятия Харьковской области получили значительные повреждения, что привело к дефициту электроэнергии, и сейчас продолжаются работы по ремонту или замене поврежденного оборудования, обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры и разработке альтернативных решений по отоплению на следующую зиму, если это будет необходимо.
В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США
На полигонах Национальной армии Молдовы 1 апреля стартуют международные учения "JCET 2024" с участием военных из Румынии и США.
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
На прошлой неделе 300 грузовиков с продуктами питания начали доставку в воинские части по всей Украине по первым контрактам, подписанным "Государственным оператором тыла", что гарантирует, что Вооруженные силы не будут голодать, несмотря на попытки некоторых компаний сорвать этот процесс.
СБУ разоблачила работника Укрзализныци, который готовил ракетный удар по стратегическим объектам на Черниговщине
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который был сотрудником "Укрзализныци" и планировал ракетную атаку на железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области с целью подрыва логистики Вооруженных Сил Украины.
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
С августа 2023 года из населенных пунктов 5-километровой зоны от государственной границы Украины с россией в Сумской области было эвакуировано около 6 000 человек, в том числе 924 ребенка.
Харьковщина: россияне ударили ракетой по объекту гражданской инфраструктуры Люботина и сбросили авиабомбу на Купянск, есть пострадавшая
российские оккупанты ударили ракетой в объект гражданской инфраструктуры в Люботине, повредив его, и сбросили бомбу на Купянск, ранив одного человека и повредив здания.
Польские фермеры планируют снова блокировать ПП "Угринов-Долгобичув"
Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков на пункте пропуска Угринов-Долгобичув 2 апреля после временного приостановления своих действий на пасхальные праздники, одновременно продолжая блокировать грузовики на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская, что приводит к значительным убыткам на таможне.
Успешные атаки ВСУ по российским НПЗ показали недостатки прикрытия городов рф системами С-300 и С-400 - "АТЕШ"
Украинские беспилотники успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, разоблачив неспособность российских систем ПВО С-300 и С-400 противостоять таким угрозам в городах.