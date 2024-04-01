Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  64670 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  50725 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  219442 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  189905 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  190596 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  394438 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140067 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136354 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154707 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143459 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

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Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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28 марта 2024, 13:27  •  394438 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  368740 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  723279 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  668194 просмотра

Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир

Во Львовской области в результате столкновения Volkswagen Bora и электромобиля Nissan Leaf погиб пассажир Nissan, открыто уголовное производство.

Криминал и ЧП •   •  1851 просмотра
Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир

Корабли рф существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря - Гуменюк

Российские корабли значительно ограничены в юго-восточной части Черного моря, но ракетная угроза с моря сохраняется из-за высокой готовности ракетоносцев противника.

Война •   •  7577 просмотра
Корабли рф существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря - Гуменюк

Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА

Энергогенерирующие предприятия Харьковской области получили значительные повреждения, что привело к дефициту электроэнергии, и сейчас продолжаются работы по ремонту или замене поврежденного оборудования, обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры и разработке альтернативных решений по отоплению на следующую зиму, если это будет необходимо.

Война •   •  7028 просмотра
Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА

В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США

На полигонах Национальной армии Молдовы 1 апреля стартуют международные учения "JCET 2024" с участием военных из Румынии и США.

Новости Мира •   •  4611 просмотра
В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

На прошлой неделе 300 грузовиков с продуктами питания начали доставку в воинские части по всей Украине по первым контрактам, подписанным "Государственным оператором тыла", что гарантирует, что Вооруженные силы не будут голодать, несмотря на попытки некоторых компаний сорвать этот процесс.

Война •   •  64670 просмотра
Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

СБУ разоблачила работника Укрзализныци, который готовил ракетный удар по стратегическим объектам на Черниговщине

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который был сотрудником "Укрзализныци" и планировал ракетную атаку на железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области с целью подрыва логистики Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  7645 просмотра
СБУ разоблачила работника Укрзализныци, который готовил ракетный удар по стратегическим объектам на Черниговщине

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

С августа 2023 года из населенных пунктов 5-километровой зоны от государственной границы Украины с россией в Сумской области было эвакуировано около 6 000 человек, в том числе 924 ребенка.

Общество •   •  50725 просмотра
Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Харьковщина: россияне ударили ракетой по объекту гражданской инфраструктуры Люботина и сбросили авиабомбу на Купянск, есть пострадавшая

российские оккупанты ударили ракетой в объект гражданской инфраструктуры в Люботине, повредив его, и сбросили бомбу на Купянск, ранив одного человека и повредив здания.

Общество •   •  9578 просмотра
Харьковщина: россияне ударили ракетой по объекту гражданской инфраструктуры Люботина и сбросили авиабомбу на Купянск, есть пострадавшая

Польские фермеры планируют снова блокировать ПП "Угринов-Долгобичув"

Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков на пункте пропуска Угринов-Долгобичув 2 апреля после временного приостановления своих действий на пасхальные праздники, одновременно продолжая блокировать грузовики на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская, что приводит к значительным убыткам на таможне.

Экономика •   •  10386 просмотра
Польские фермеры планируют снова блокировать ПП "Угринов-Долгобичув"

Успешные атаки ВСУ по российским НПЗ показали недостатки прикрытия городов рф системами С-300 и С-400 - "АТЕШ"

Украинские беспилотники успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, разоблачив неспособность российских систем ПВО С-300 и С-400 противостоять таким угрозам в городах.

Война •   •  10718 просмотра
Успешные атаки ВСУ по российским НПЗ показали недостатки прикрытия городов рф системами С-300 и С-400 - "АТЕШ"