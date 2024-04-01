Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир

Во Львовской области столкнулись Volkswagen Bora и электромобиль Nissan Leaf, пассажир последнего погиб, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 31 марта около 17.30 в поселке Нижнее Синевидное, Стрыйского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Volkswagen Bora, которым управляла 38-летняя женщина, и Nissan Leaf, за рулем которого находилась женщина 52 года.

"В результате столкновения водитель Nissan получила телесные повреждения и была доставлена в больницу, а ее пассажир-сверстник от полученных травм скончался на месте происшествия", - указали в полиции.

Как сообщили в ГСЧС, пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлического инструмента проводились работы по деблокированию пассажира, из автомобиля Nisan Leaf, и отключению аккумуляторной батареи.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Справочно

Nissan Leaf - электромобиль японского концерна Nissan, серийно выпускаемый с весны 2010 года.