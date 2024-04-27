Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  128456 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  131282 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  133465 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  121749 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  84427 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  80637 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153476 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168049 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172475 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151535 просмотра

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23 апреля 2024, 08:23  •  354057 просмотра

Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий

Враг атаковал два критически важных объекта энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области, вызвав разрушения и пожары, но обошлось без жертв и повреждений жилой инфраструктуры.

Общество •   •  12943 просмотра
Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий

Субмарины рф боятся выходить в Черное море - Плетенчук

Российские подводные лодки с ракетами "Калибр" боятся заходить в Черное море из-за возможностей украинской противовоздушной обороны, сообщил спикер Южного командования сил обороны Дмитрий Плетенчук.

Война •   •  12092 просмотра
Субмарины рф боятся выходить в Черное море - Плетенчук

Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные

Российские оккупанты атаковали психиатрическую больницу в Харькове двумя ракетами С-300, ранив одного человека и повредив здания, в частности пищеблок, палаты и котельную.

Война •   •  12484 просмотра
Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные

Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов

Украинское разведывательное подразделение "Гуси-9" и артиллеристы 15-й бригады "Черный лес" уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Подлет" стоимостью 5 миллионов долларов, который использовался для выявления целей для зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400.

Война •   •  14655 просмотра
Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов

Ночью враг попал в объект энергоинфраструктуры на Франковщине - ГСЧС

Российские военные атаковали и повредили объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, вызвав пожар на площади 200 квадратных метров.

Война •   •  15675 просмотра
Ночью враг попал в объект энергоинфраструктуры на Франковщине - ГСЧС

На Николаевщине Силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили три российские крылатые ракеты в Николаевской области, в то время как российские войска атаковали несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов и беспилотников-камикадзе, повредив жилые дома и частную собственность.

Общество •   •  16554 просмотра
На Николаевщине Силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты

На Россию ночью летело 68 беспилотников

Во время массированной атаки российских ПВО над Кубанью и Крымом было сбито 68 беспилотников, жертв не было, но был нанесен ущерб Славянскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.

Война •   •  21592 просмотра
На Россию ночью летело 68 беспилотников

Воздушные Силы ночью уничтожили 21 из 34 запущенных ракет

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 34 российских ракет, запущенных ночью в рамках комбинированной атаки, включая крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков, управляемые ракеты, зенитные ракеты и крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Война •   •  19218 просмотра
Воздушные Силы ночью уничтожили 21 из 34 запущенных ракет

Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой

В результате российского ракетного обстрела Днепропетровской области один человек получил ранения, повреждены объекты энергетики и перебои с водоснабжением в Кривом Роге.

Общество •   •  19350 просмотра
Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой

россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье

За минувшие сутки россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  18950 просмотра
россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье