Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий

Российские оккупанты атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области, есть разрушения. Об этом сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Во время воздушной тревоги, которая длилась на Львовщине с 03:58 по 06:02, наша область пережила удар крылатыми ракетами различного класса и аэробаллистическими ракетами "кинжал" - написал Козицкий.

Детали

По его словам, три крылатые ракеты воины ПвК "Запад" сбили, однако есть и попадания.

Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание. Есть разрушения. Жертв, пострадавших, разрушений жилой инфраструктуры по состоянию на этот час на Львовщине нет. - рассказал Козицкий.

Он отметил, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии речь пока не идет.

Но только этой ночью оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Энергосистеме трудно удержать баланс производства и потребления. Мы должны помочь. - добавил Козицкий.

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Чтобы не пришлось применять почасовые отключения, пожалуйста, не включайте энергоемкие электроприборы с 19:00 до 22:00. Ограничьте одновременное включение таких приборов",- отметил Козицкий.

О каких энергоемких приборах идет речь: кондиционер, электрочайник, пылесос, бойлер, обогреватель, утюг, стиральная машина, микроволновая печь, электропечь.

Также выключите из розеток все приборы, которыми не пользуетесь, а для освещения применяйте энергосберегающие лампы. - призвал Козицкий.

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