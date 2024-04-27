Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий
Субмарины рф боятся выходить в Черное море - Плетенчук
Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные
Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов
Ночью враг попал в объект энергоинфраструктуры на Франковщине - ГСЧС
На Николаевщине Силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты
На Россию ночью летело 68 беспилотников
Воздушные Силы ночью уничтожили 21 из 34 запущенных ракет
Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой
россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье
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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий
Враг атаковал два критически важных объекта энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области, вызвав разрушения и пожары, но обошлось без жертв и повреждений жилой инфраструктуры.
Субмарины рф боятся выходить в Черное море - Плетенчук
Российские подводные лодки с ракетами "Калибр" боятся заходить в Черное море из-за возможностей украинской противовоздушной обороны, сообщил спикер Южного командования сил обороны Дмитрий Плетенчук.
Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные
Российские оккупанты атаковали психиатрическую больницу в Харькове двумя ракетами С-300, ранив одного человека и повредив здания, в частности пищеблок, палаты и котельную.
Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов
Украинское разведывательное подразделение "Гуси-9" и артиллеристы 15-й бригады "Черный лес" уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Подлет" стоимостью 5 миллионов долларов, который использовался для выявления целей для зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400.
Ночью враг попал в объект энергоинфраструктуры на Франковщине - ГСЧС
Российские военные атаковали и повредили объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, вызвав пожар на площади 200 квадратных метров.
На Николаевщине Силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты
За минувшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили три российские крылатые ракеты в Николаевской области, в то время как российские войска атаковали несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов и беспилотников-камикадзе, повредив жилые дома и частную собственность.
На Россию ночью летело 68 беспилотников
Во время массированной атаки российских ПВО над Кубанью и Крымом было сбито 68 беспилотников, жертв не было, но был нанесен ущерб Славянскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.
Воздушные Силы ночью уничтожили 21 из 34 запущенных ракет
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 34 российских ракет, запущенных ночью в рамках комбинированной атаки, включая крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков, управляемые ракеты, зенитные ракеты и крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой
В результате российского ракетного обстрела Днепропетровской области один человек получил ранения, повреждены объекты энергетики и перебои с водоснабжением в Кривом Роге.
россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье
За минувшие сутки россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв.