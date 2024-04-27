Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: ранен энергетик, есть попадания

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  121530 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  126845 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  129062 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  118928 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  81802 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  79053 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153341 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167993 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172431 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151499 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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25 апреля 2024, 11:04  •  206676 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  346664 просмотра

Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: ранен энергетик, есть попадания

Российские войска ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины, повредив оборудование и ранив энергетика с сотрясением мозга.

Война •   •  10429 просмотра
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: ранен энергетик, есть попадания

Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 14 авиационных ударов по скоплению личного состава противника, радиолокационной станции, складу боеприпасов, объектам противовоздушной обороны, станции радиоэлектронной борьбы и складу материально-технического обеспечения.

Война •   •  8960 просмотра
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб

Еврокомиссия предоставляет 68 млн евро помощи Сектору Газы

Европейская Комиссия выделила дополнительные 68 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинцам, пострадавшим от войны в Газе, для обеспечения продовольствием, питанием, здравоохранением, водоснабжением, санитарией и предоставлением жилья.

Война •   •  12675 просмотра
Еврокомиссия предоставляет 68 млн евро помощи Сектору Газы

Стали известны последствия ночной атаки на Харьков

Медицинский комплекс в Харькове, в котором находилось более 1 000 человек, едва не попал под российские ракетные удары, в результате чего один человек получил легкое ранение, а также был нанесен ущерб зданиям и инфраструктуре.

Война •   •  12864 просмотра
Стали известны последствия ночной атаки на Харьков

В Херсоне прогремели несколько взрывов

В Херсоне произошло несколько взрывов, когда российская армия атаковала с временно оккупированного левого берега, причем под обстрелом оказалась прибрежная зона, по словам мэра, который призвал жителей переехать в более безопасные места.

Общество •   •  16345 просмотра
В Херсоне прогремели несколько взрывов

В Харькове россияне ударили по психиатрической больнице

Россияне атаковали психиатрическую больницу в Харькове, ранив одного пациента и повредив здания, в которых находились 65 человек.

Война •   •  16624 просмотра
В Харькове россияне ударили по психиатрической больнице

Всемирный день ветеринара, День рождения "памперсов", День азбуки Морзе. Что еще можно отметить 27 апреля

Сегодня, в последнюю субботу апреля, все владельцы домашних животных могут поблагодарить людей, которые поддерживают жизнь и здоровье их любимцев и присоединиться к празднованию Всемирного дня ветеринара/.

УНН Lite •   •  21352 просмотра
Всемирный день ветеринара, День рождения "памперсов", День азбуки Морзе. Что еще можно отметить 27 апреля

В России сообщили о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 беспилотников попытались ночью осуществить масштабную атаку на объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае России, но атака была отбита вооруженными силами, не вызвав жертв или серьезных разрушений.

Война •   •  18195 просмотра
В России сообщили о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ

В Афинах на стройке нашли более 300 бомб времен Второй мировой

Более 300 бомб времен Второй мировой войны было обнаружено на строительной площадке в Афинах во время работы над проектом городской планировки.

Общество •   •  13789 просмотра
В Афинах на стройке нашли более 300 бомб времен Второй мировой

На выходных в Украине будет днем до +23°

На выходных, 27-28 апреля, в Украине установится теплая погода с температурой до +23°C днем, а в некоторых регионах ожидаются небольшие осадки.

Происшествия •   •  13358 просмотра
На выходных в Украине будет днем до +23°