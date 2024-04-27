Ночью враг попал в объект энергоинфраструктуры на Франковщине - ГСЧС

Ночью 26 апреля 2024 года военные РФ атаковали объект инфраструктуры на Ивано-Франковщине. Спасатели тушили пожар на площади более 200 квадратных метров. Травмированных нет. Об этом сообщили на Facebook-странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области, передает УНН.

Детали

Прикарпатские спасатели ликвидировали пожар, вызванный обстрелом. В частности, ночью произошло попадание в объект критической инфраструктуры, в результате чего произошло повреждение здания, а также возник пожар на площади более 200 квадратных метров - говорится в сообщении.

По информации спасателей, травмированных нет.

Напомним,

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ночью россияне обстреляли энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

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