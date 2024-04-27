россия атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование

Всемирный день ветеринара, День рождения "памперсов", День азбуки Морзе. Что еще можно отметить 27 апреля

Сегодня, в последнюю субботу апреля, все владельцы домашних животных могут поблагодарить людей, которые поддерживают жизнь и здоровье их любимцев и присоединиться к празднованию Всемирного дня ветеринара/.