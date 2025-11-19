Как вернуть билет на поезд: подробная инструкция

Вернуть билет на поезд легче, чем кажется, однако это зависит от типа билета. Также играет роль, сколько осталось времени до поездки. Как именно вернуть билет - расскажет УНН.

Как вернуть билет на поезд, купленный на кассе

Если вы приобрели бумажный билет на кассе, то вернуть его можно только там. При возврате будет действовать комиссия 60 гривен от стоимости приобретенного вами ранее билета. Однако важную роль играет, когда вы сдаете билет. Если вы хотите вернуть билет, то вам вернут полную сумму и 50% стоимости плацкарты, при условии обращения для возврата более чем за час, а если менее чем за час, то деньги вообще не вернут.

Билет на международный рейс - как вернуть

Билеты на международные поезда можно вернуть только офлайн, на кассах. Если вы находитесь за пределами Украины, вернуть билет можно, обратившись в международные кассы железнодорожного вокзала в Украине.

Обратите внимание, что вы должны предоставить распечатанный билет на формате А4 и написать заявление на претензионный возврат. Если у вас нет возможности сделать это самостоятельно, вы можете поручить возврат кому угодно, родственникам или знакомым. Они должны принести в кассу распечатанный билет в формате А4, документ, удостоверяющий личность того, кто возвращает билет, и заполнить заявление на претензионный возврат. В заявлении нужно указать банковские реквизиты карты, которой был оплачен билет. Также в кассе требуют заявление и доверенность от лица, указанного в билете.

Возврат происходит в течение 2-3 рабочих дней.

Купил билет онлайн, как вернуть

На сайте: Если вы приобрели билет на поезд на сайте Укрзализныци, то, авторизовавшись, нажмите на раздел "Актуальные билеты", выберите тот, который хотите вернуть, и выберите "Вернуть". Далее заполните форму, следуя подсказкам на сайте. Деньги вернутся на карту, с которой была совершена покупка билета, в течение 30 рабочих дней.

В приложении: Сначала вам нужно выбрать нужный билет, затем открыть "меню" на билете, в списке выбрать "Вернуть билет" и в конце подтвердить возврат билета.

Важно, что правила на сумму возврата электронных билетов такие же, как и на бумажные, то есть приобретенные на кассе.

Как вернуть билет в Приват24

ПриватБанк добавил новую функцию покупки билетов Укрзализныци в приложении. Вернуть билет можно, зайдя в раздел "Архив железнодорожных билетов", выбрав нужный билет, нажать "Вернуть". Деньги поступят на карту в течение 2-3 рабочих дней.

Как вернуть билет на поезд после его отправления

Вернуть билет можно только на кассах вокзалов. Вам понадобится физическая копия билета и документ, удостоверяющий личность.

