Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкція

Повернути квиток на поїзд легше ніж здається, проте це залежить від типу квитка. Також грає роль скільки залишилось часу до подорожі. Як саме повернути квиток - розповість УНН.

Як повернути квиток на поїзд, куплений на касі

Якщо ви придбали паперовий квиток на касі, то повернути його можна тільки там. При поверненні, діятиме комісія 60 гривень від вартості придбаного вами раніше квитка. Проте, важливу роль грає, коли ви здаєте квиток. Якщо ви хочете повернути квиток, то вам повернуть повну суму і 50% вартості плацкарти, за умови звернення для повернення більше ніж за годину, а якщо менше ніж за годину, то гроші взагалі не повернуть.

Квиток на міжнародний рейс - як повернути

Квитки на міжнародні потяги, можна повернути тільки офлайн, на касах. Якщо ви знаходитесь за межами України, повернути квиток можна звернувшись до міжнародних кас залізничного вокзалу в Україні.

Зауважте, що ви маєте надати роздрукований квиток на форматі А4 та написати заяву на претензійне повернення. Якщо у вас немає змоги зробити це самостійно, ви можете доручити повернення будь-кому, родичам або знайомим. Вони повинні принести до каси роздрукований квиток у форматі А4, документ, що посвідчує особу того, хто повертає квиток, і заповнити заяву на претензійне повернення. В заяві треба зазначити банківські реквізити картки, якою був оплачений квиток. Також у касі вимагають заяву та довіреність від особи, яка зазначена у квитку.

Повернення відбувається протягом 2-3 робочих днів.

Купив квиток онлайн, як повернути

На сайті: Якщо ви придбали квиток на потяг на сайті Укрзалізниці, то авторизувавшись, натисніть на розділ "Актуальні квитки", виберіть той, що хочете повернути і оберіть "Повернути". Далі заповніть форму, дотримуючись підказок на сайті. Гроші повернуться на картку, з якої була здійснена купівля квитка, протягом 30 робочих днів.

У застосунку: Спочатку вам потрібно обрати потрібний квиток, потім відкрити "меню" на квитку, у списку вибрати "Повернути квиток" і в кінці підтвердити повернення квитка.

Важливо, що правила на суму повернення електронних квитків такі ж, як і на паперові, тобто придбані на касі.

Як повернути квиток у Приват24

ПриватБанк додав нову функцію купівлі квитків Укрзалізниці у додатку. Повернути квиток можна зайшовши у розділ "Архів залізничних квитків", вибравши потрібний квиток, натиснути "Повернути". Гроші надійдуть на картку протягом 2-3 робочих днів.

Як повернути квиток на потяг після його відправлення

Повернути квиток, можна лише на касах вокзалів. Вам знадобиться фізична копія квитка та документ, що посвідчує особу.

"3,000 км Залізної підтримки": Укрзалізниця розкрила деталі програми "УЗ-3000" для подорожей по Україні взимку