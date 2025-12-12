Силы обороны Украины заблокировали россиян в Купянске: северо-западная окраина города зачищена - DeepState
Киев • УНН
Силы обороны Украины успешно заблокировали российские войска в Купянске Харьковской области и зачистили северо-западную окраину города. Операция продолжается, украинские военные продолжают выявлять и уничтожать оккупантов в центральной части города.
Силы обороны Украины провели успешную операцию по блокированию российских оккупантов в Купянске Харьковской области и зачистке всей северо-западной окраины города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-проект DeepState.
Подробности
Операция началась с создания рубежа блокирования и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил. Силы Обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Мирного и северо-западных окраин самого Купянска.
Силы Обороны продолжают выявление и уничтожение уродов уже в центральной части города, где кацап имеет несколько анклавов, куда те вынуждены были оттянуться. Операция продолжается
Участие в операции приняли бойцы подразделений Вооруженных сил (в частности Сил специальных операций), Национальной гвардии, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной полиции (в частности КОРД), Военной службы правопорядка, а также спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины и тактической группы "Купянск".
