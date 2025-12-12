$42.270.01
10:25 • 4698 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 5484 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 13068 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 22423 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 35017 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 44507 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 37012 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35790 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 53768 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22364 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
Силы обороны Украины заблокировали россиян в Купянске: северо-западная окраина города зачищена - DeepState

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Силы обороны Украины успешно заблокировали российские войска в Купянске Харьковской области и зачистили северо-западную окраину города. Операция продолжается, украинские военные продолжают выявлять и уничтожать оккупантов в центральной части города.

Силы обороны Украины заблокировали россиян в Купянске: северо-западная окраина города зачищена - DeepState
Фото: DeepState

Силы обороны Украины провели успешную операцию по блокированию российских оккупантов в Купянске Харьковской области и зачистке всей северо-западной окраины города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-проект DeepState.

Подробности

Операция началась с создания рубежа блокирования и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил. Силы Обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Мирного и северо-западных окраин самого Купянска.

Силы Обороны продолжают выявление и уничтожение уродов уже в центральной части города, где кацап имеет несколько анклавов, куда те вынуждены были оттянуться. Операция продолжается

- заявили в DeepState.

Участие в операции приняли бойцы подразделений Вооруженных сил (в частности Сил специальных операций), Национальной гвардии, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной полиции (в частности КОРД), Военной службы правопорядка, а также спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины и тактической группы "Купянск".

Оккупанты убили гражданского на Купянском направлении и заминировали место удара FPV-дроном11.12.25, 11:27 • 3742 просмотра

Евгений Устименко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Национальная полиция Украины
Харьковская область
Национальная гвардия Украины
Министерство обороны Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Купянск