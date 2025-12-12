Силы обороны Украины заблокировали россиян в Купянске: северо-западная окраина города зачищена - DeepState

Силы обороны Украины провели успешную операцию по блокированию российских оккупантов в Купянске Харьковской области и зачистке всей северо-западной окраины города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-проект DeepState.

Операция началась с создания рубежа блокирования и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил. Силы Обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Мирного и северо-западных окраин самого Купянска.

Силы Обороны продолжают выявление и уничтожение уродов уже в центральной части города, где кацап имеет несколько анклавов, куда те вынуждены были оттянуться. Операция продолжается