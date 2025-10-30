Рейтинг одобрения Макрона во Франции достиг исторического минимума

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:07 • 3282 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
11:00 • 17742 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 16821 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 15528 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
08:02 • 21467 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 16486 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 20943 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27863 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44846 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 45021 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Комбинированный удар по Запорожью: число раненых возросло до четырехVideo30 октября, 04:07 • 10972 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 40228 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 21413 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго08:17 • 18744 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 24949 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 10275 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 17733 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 25325 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 98949 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 88110 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Андрей Кудряшов
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 32202 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 39638 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 64199 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 68332 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 49287 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Нью-Йорк Таймс
Микоян МиГ-29

Рейтинг одобрения Макрона во Франции достиг исторического минимума

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Популярность Эммануэля Макрона во Франции упала до 11%, что является самым низким уровнем с момента вступления в должность. Этот показатель сравнялся с антирекордом Франсуа Олланда в 2016 году.

Рейтинг одобрения Макрона во Франции достиг исторического минимума

Популярность Эммануэля Макрона упала до 11%, достигнув исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные опроса Verian для журнала Le Figaro, передает УНН.

Подробности

Рейтинг одобрения французского президента Эммануэля Макрона упал до 11%, что является самым низким уровнем с момента вступления в должность. Соответствующий рекордно низкий уровень был зафиксирован в ноябре 2016 года, когда президентом Франции был Франсуа Олланд.

По подсчетам Verian, Макрон и Олланд сейчас делят корону наименее популярного президента Франции с начала 1970-х годов, когда социологическая компания и ее предшественники начали проводить этот ежемесячный опрос.

Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование26.10.25, 05:16 • 14678 просмотров

Рейтинг одобрения премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню вырос на 5 пунктов до 26% (+5 пунктов по сравнению с датой его назначения в сентябре). Лекорню пользуется поддержкой людей в возрасте 65 лет и старше (+7 пунктов) и пенсионеров (+9 пунктов).

Напомним

В октябре премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года. Решение было принято под давлением социалистов, которые угрожали вотумом недоверия правительству.

"Макрон грезит себя Наполеоном или Карлом XII": в россии заявили о подготовке Францией контингента до 2000 солдат для Украины28.10.25, 15:56 • 4860 просмотров

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Себастьен Лекорню
Эмманюэль Макрон
Франция