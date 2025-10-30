Рейтинг одобрения Макрона во Франции достиг исторического минимума

Популярность Эммануэля Макрона упала до 11%, достигнув исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные опроса Verian для журнала Le Figaro, передает УНН.

Рейтинг одобрения французского президента Эммануэля Макрона упал до 11%, что является самым низким уровнем с момента вступления в должность. Соответствующий рекордно низкий уровень был зафиксирован в ноябре 2016 года, когда президентом Франции был Франсуа Олланд.

По подсчетам Verian, Макрон и Олланд сейчас делят корону наименее популярного президента Франции с начала 1970-х годов, когда социологическая компания и ее предшественники начали проводить этот ежемесячный опрос.

Рейтинг одобрения премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню вырос на 5 пунктов до 26% (+5 пунктов по сравнению с датой его назначения в сентябре). Лекорню пользуется поддержкой людей в возрасте 65 лет и старше (+7 пунктов) и пенсионеров (+9 пунктов).

В октябре премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года. Решение было принято под давлением социалистов, которые угрожали вотумом недоверия правительству.

