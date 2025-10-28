"Макрон грезит себя Наполеоном или Карлом XII": в россии заявили о подготовке Францией контингента до 2000 солдат для Украины
Киев • УНН
Служба внешней разведки рф утверждает, что Генштаб Франции готовит к развертыванию в Украине контингент численностью до двух тысяч солдат. Это якобы происходит по указанию президента Эммануэля Макрона, а костяк составят штурмовики Французского иностранного легиона.
Подробности
Это сообщение появилось на сайте российской службы внешней разведки под названием "Наполеон, Карл XII, Макрон - траектория падения". В данной публикации говорится о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы "грезит" военной интервенцией в Украине и хочет "войти в историю как полководец" наподобие Наполеона или Карла XII.
Также в публикации сказано, что "костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки". Отмечается, что в настоящее время легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши, проходят боевое слаживание, получают снаряжение и боевую технику.
В то же время пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что российские военные продолжат уничтожать "иностранных наемников".
Что касается информации службы внешней разведки россии, она тревожна, хотя с другой стороны, наши военные постоянно слышат иностранные языки в рациях на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть, мы их уничтожаем. Наши военные продолжат выполнять свою работу
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что колумбийские наемники, воюющие в Украине на стороне россиян, занимаются казнями гражданских украинцев.