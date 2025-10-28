$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 398 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10379 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25133 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20346 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20003 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18547 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15538 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 36936 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29074 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13241 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
09:42 • 25132 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42 • 25132 просмотра
28 октября, 07:39 • 36935 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29074 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
IPad Pro

"Макрон грезит себя Наполеоном или Карлом XII": в россии заявили о подготовке Францией контингента до 2000 солдат для Украины

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Служба внешней разведки рф утверждает, что Генштаб Франции готовит к развертыванию в Украине контингент численностью до двух тысяч солдат. Это якобы происходит по указанию президента Эммануэля Макрона, а костяк составят штурмовики Французского иностранного легиона.

"Макрон грезит себя Наполеоном или Карлом XII": в россии заявили о подготовке Францией контингента до 2000 солдат для Украины

Служба внешней разведки рф заявила, что Генштаб французской армии якобы готовит к развертыванию в Украине контингент численностью до двух тысяч солдат. Это делается якобы по указанию президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает УНН со ссылкой на пресс-бюро СВР рф.

Подробности

Это сообщение появилось на сайте российской службы внешней разведки под названием "Наполеон, Карл XII, Макрон - траектория падения". В данной публикации говорится о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы "грезит" военной интервенцией в Украине и хочет "войти в историю как полководец" наподобие Наполеона или Карла XII.

Также в публикации сказано, что "костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки". Отмечается, что в настоящее время легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши, проходят боевое слаживание, получают снаряжение и боевую технику.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что российские военные продолжат уничтожать "иностранных наемников".

Что касается информации службы внешней разведки россии, она тревожна, хотя с другой стороны, наши военные постоянно слышат иностранные языки в рациях на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть, мы их уничтожаем. Наши военные продолжат выполнять свою работу

- заявил он.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что колумбийские наемники, воюющие в Украине на стороне россиян, занимаются казнями гражданских украинцев.

Евгений Устименко

Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Владимир Путин
Главное управление разведки Украины
Эмманюэль Макрон
Франция
Украина