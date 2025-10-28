Служба внешней разведки рф заявила, что Генштаб французской армии якобы готовит к развертыванию в Украине контингент численностью до двух тысяч солдат. Это делается якобы по указанию президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает УНН со ссылкой на пресс-бюро СВР рф.

Подробности

Это сообщение появилось на сайте российской службы внешней разведки под названием "Наполеон, Карл XII, Макрон - траектория падения". В данной публикации говорится о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы "грезит" военной интервенцией в Украине и хочет "войти в историю как полководец" наподобие Наполеона или Карла XII.

Также в публикации сказано, что "костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки". Отмечается, что в настоящее время легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши, проходят боевое слаживание, получают снаряжение и боевую технику.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что российские военные продолжат уничтожать "иностранных наемников".

Что касается информации службы внешней разведки россии, она тревожна, хотя с другой стороны, наши военные постоянно слышат иностранные языки в рациях на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть, мы их уничтожаем. Наши военные продолжат выполнять свою работу - заявил он.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что колумбийские наемники, воюющие в Украине на стороне россиян, занимаются казнями гражданских украинцев.