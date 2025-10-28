"Макрон марить себе Наполеоном чи Карлом XII": у росії заявили про підготовку Францією контингенту до 2000 солдатів для України
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки рф стверджує, що Генштаб Франції готує до розгортання в Україні контингент чисельністю до двох тисяч солдатів. Це нібито відбувається за вказівкою президента Еммануеля Макрона, а кістяк складуть штурмовики Французького іноземного легіону.
Деталі
Це повідомлення з’явилось на сайті російської служби зовнішньої розвідки під назвою "Наполеон, Карл XII, Макрон - траєкторія падіння". У даній публікації йдеться про те, що президент Франції Еммануель Макрон нібито "марить" військовою інтервенцією в Україні і хоче "увійти в історію як полководець" на кшталт Наполеона чи Карла XII.
Також у публікації сказано, що "кістяк формування складуть штурмовики Французького іноземного легіону, переважно з країн Латинської Америки". Зазначається, що наразі легіонери вже розміщені в прикордонних з Україною районах Польщі, проходять бойове злагодження, отримують спорядження і бойову техніку.
Водночас речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що російські військові продовжать знищувати "іноземних найманців".
Що стосується інформації служби зовнішньої розвідки росії, вона тривожна, хоча з іншого боку, наша військові постійно чують іноземні мови в раціях на лінії зіткнення. Тобто ці іноземці там є, ми їх знищуємо. Наші військові продовжать виконувати свою роботу
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що колумбійські найманці, які воюють в Україні на боці росіян, займаються стратами цивільних українців.