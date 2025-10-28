Служба зовнішньої розвідки рф заявила, що Генштаб французської армії нібито готує готує до розгортання в Україні контингент чисельністю до двох тисяч солдатів. Це робиться нібито за вказівкою президента Франції Еммануеля Макрона, повідомляє УНН з посиланням на пресбюро СЗР рф.

Деталі

Це повідомлення з’явилось на сайті російської служби зовнішньої розвідки під назвою "Наполеон, Карл XII, Макрон - траєкторія падіння". У даній публікації йдеться про те, що президент Франції Еммануель Макрон нібито "марить" військовою інтервенцією в Україні і хоче "увійти в історію як полководець" на кшталт Наполеона чи Карла XII.

Також у публікації сказано, що "кістяк формування складуть штурмовики Французького іноземного легіону, переважно з країн Латинської Америки". Зазначається, що наразі легіонери вже розміщені в прикордонних з Україною районах Польщі, проходять бойове злагодження, отримують спорядження і бойову техніку.

Водночас речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що російські військові продовжать знищувати "іноземних найманців".

Що стосується інформації служби зовнішньої розвідки росії, вона тривожна, хоча з іншого боку, наша військові постійно чують іноземні мови в раціях на лінії зіткнення. Тобто ці іноземці там є, ми їх знищуємо. Наші військові продовжать виконувати свою роботу - заявив він.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що колумбійські найманці, які воюють в Україні на боці росіян, займаються стратами цивільних українців.