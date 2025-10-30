Рейтинг схвалення Макрона у Франції досяг історичного мінімуму

Популярність Еммануеля Макрона впала до 11%, досягши історичного мінімуму. Про це свідчать дані опитуванням Verian для журналу Le Figaro, передає УНН.

Деталі

Рейтинг схвалення французького президента Еммануеля Макрона впав до 11%, що є найнижчим рівнем з моменту вступу на посаду. Відповідний рекордно низький рівень було зафіксовано у листопаді 2016 року, коли президентом Франції був Франсуа Олланд.

За підрахунками Verian, Макрон і Олланд зараз ділять корону найменш популярного президента Франції з початку 1970-х років, коли соціологічна компанія та її попередники почали проводити це щомісячне опитування.

Дружина Макрона Бріжит помилково з'явилася на податковому порталі під чоловічим ім'ям: розпочато розслідування

Рейтинг схвалення прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню зріс на 5 пунктів до 26% (+5 пунктів порівняно з датою його призначення у вересні). Лекорню користується підтримкою людей віком 65 років і старше (+7 пунктів) та пенсіонерів (+9 пунктів).

Нагадаємо

У жовтні прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пообіцяв призупинити знакову пенсійну реформу до виборів 2027 року. Рішення було прийнято під тиском соціалістів, які погрожували вотумом недовіри уряду.

"Макрон марить себе Наполеоном чи Карлом XII": у росії заявили про підготовку Францією контингенту до 2000 солдатів для України