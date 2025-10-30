Рейтинг схвалення Макрона у Франції досяг історичного мінімуму

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:07 • 410 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 13438 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 14775 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 13573 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
08:02 • 19909 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 15852 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 20407 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27677 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44742 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44967 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Комбінований удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до чотирьохVideo30 жовтня, 04:07 • 9006 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів30 жовтня, 04:34 • 38589 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго30 жовтня, 06:35 • 19903 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго08:17 • 17240 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 22215 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 7266 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
11:00 • 13440 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 22441 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 97631 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 86769 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Юрій Ігнат
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Вінницька область
Польща
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 31353 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 38905 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 63572 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 67754 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 48719 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Tesla Cybertruck
Дипломатка

Рейтинг схвалення Макрона у Франції досяг історичного мінімуму

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Популярність Еммануеля Макрона у Франції впала до 11%, що є найнижчим рівнем з моменту вступу на посаду. Цей показник зрівнявся з антирекордом Франсуа Олланда у 2016 році.

Рейтинг схвалення Макрона у Франції досяг історичного мінімуму

Популярність Еммануеля Макрона впала до 11%, досягши історичного мінімуму. Про це свідчать дані опитуванням Verian для журналу Le Figaro, передає УНН.

Деталі

Рейтинг схвалення французького президента Еммануеля Макрона впав до 11%, що є найнижчим рівнем з моменту вступу на посаду. Відповідний рекордно низький рівень було зафіксовано у листопаді 2016 року, коли президентом Франції був Франсуа Олланд.

За підрахунками Verian, Макрон і Олланд зараз ділять корону найменш популярного президента Франції з початку 1970-х років, коли соціологічна компанія та її попередники почали проводити це щомісячне опитування. 

Дружина Макрона Бріжит помилково з'явилася на податковому порталі під чоловічим ім'ям: розпочато розслідування26.10.25, 05:16 • 14675 переглядiв

Рейтинг схвалення прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню зріс на 5 пунктів до 26% (+5 пунктів порівняно з датою його призначення у вересні). Лекорню користується підтримкою людей віком 65 років і старше (+7 пунктів) та пенсіонерів (+9 пунктів).

Нагадаємо

У жовтні прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пообіцяв призупинити знакову пенсійну реформу до виборів 2027 року. Рішення було прийнято під тиском соціалістів, які погрожували вотумом недовіри уряду.

"Макрон марить себе Наполеоном чи Карлом XII": у росії заявили про підготовку Францією контингенту до 2000 солдатів для України28.10.25, 15:56 • 4860 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Себастьян Лекорню
Емманюель Макрон
Франція