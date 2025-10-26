Дружина Макрона Бріжит помилково з'явилася на податковому порталі під чоловічим ім'ям: розпочато розслідування

Перша леді Франції Бріжит Макрон помилково з'явилася на офіційному податковому порталі країни під чоловічим ім'ям Жан-Мішель. Про це повідомляє УНН із посиланням на документальний фільм телеканалу BFMTV,

В анонсі до фільму глава адміністрації дружини президента Франції Трістан Бомме зазначив, що інцидент помітили у вересні 2024 року під час планової перевірки звітності Бріжит Макрон.

Як і багато французів, мадам Макрон зайшла у свій особистий кабінет на податковому сайті. Вона заходить у систему і бачить, що там не вказано ім'я Бріжит Макрон, а вказано ім'я Жан-Мішель Макрон