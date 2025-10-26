Дружина Макрона Бріжит помилково з'явилася на податковому порталі під чоловічим ім'ям: розпочато розслідування
Бріжит Макрон з'явилася на офіційному податковому порталі Франції під чоловічим ім'ям Жан-Мішель. Інцидент помітили ще у вересні 2024 року під час планової перевірки звітності, що призвело до розслідування.
Перша леді Франції Бріжит Макрон помилково з'явилася на офіційному податковому порталі країни під чоловічим ім'ям Жан-Мішель. Про це повідомляє УНН із посиланням на документальний фільм телеканалу BFMTV,
В анонсі до фільму глава адміністрації дружини президента Франції Трістан Бомме зазначив, що інцидент помітили у вересні 2024 року під час планової перевірки звітності Бріжит Макрон.
Як і багато французів, мадам Макрон зайшла у свій особистий кабінет на податковому сайті. Вона заходить у систему і бачить, що там не вказано ім'я Бріжит Макрон, а вказано ім'я Жан-Мішель Макрон
Він додав, що мова йде не про програмний збій, а про навмисне втручання. Після виявлення підміни даних Бріжит Макрон подала офіційну скаргу, і влада розпочала розслідування. У ході перевірки було виявлено двох підозрюваних, які могли бути причетні до кібератаки та зміни інформації в базі даних.
У вересні президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит подали до суду на американську ультраправу інфлюенсерку Кендіс Оуенс, яка стверджувала, що перша леді Франції при народженні була чоловіком. Подружжя обіцяє "наукові" докази, щоб спростувати наклеп.
