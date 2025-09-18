Макрон подав до суду на інфлюенсерку за наклеп про те, що перша леді Франції трансгендер: адвокат обіцяє "наукові" докази - Politico

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит подали до суду на американську ультраправу інфлюенсерку Кендіс Оуенс, яка стверджувала, що перша леді Франції при народженні була чоловіком. Подружжя обіцяє "наукові" докази, щоб спростувати наклеп. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Цього літа Макрон разом із дружиною подали позов проти Оуенс, яка раніше неодноразово стверджувала, що при народженні Бріжит була чоловіком. На додаток, інфлюенсерка заявляла, що теперішня дружина французького президента бувши чоловіком "підготовлювала його" до політики, коли він ще був підлітком.

Ми готові повністю продемонструвати, як загалом, так і конкретно, що те, що вона каже про Бріжит Макрон, є неправдою - заявив адвокат Макронів Том Клер у подкасті BBC "Слава під вогнем".

Він додав, що під час судового розгляду будуть представлені "експертні свідчення, які матимуть науковий характер".

Видання POLITICO намагалося отримати коментар від представників Клер та Оуенс. Раніше сама Оуенс заявляла, що Макрони використовують позов для залякування репортерів та тиску на них.

Бріжит Макрон, мати трьох дітей, познайомилася з Еммануелем, який на 24 роки молодший за неї, коли вона викладала у середній школі в Ам’єні. У серпні президент Франції пояснив, що подача позову була вимушеною мірою, щоб "досягти поваги до правди".

Клер також повідомив, що президент і його дружина будуть присутніми на судових слуханнях особисто.

Цей процес неймовірно нав’язливий для цієї родини, але він зрештою продемонструє, наскільки вони впевнені у своїй здатності довести, що це неправда, у відкритому форматі - додав адвокат.

