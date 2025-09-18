Макрон подав до суду на інфлюенсерку за наклеп про те, що перша леді Франції трансгендер: адвокат обіцяє "наукові" докази - Politico

$41.190.02
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 5552 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 5518 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 7062 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 15034 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 12497 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 37525 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 41587 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32421 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31286 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф18 вересня, 02:08 • 19519 перегляди
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення18 вересня, 02:24 • 13923 перегляди
Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака18 вересня, 02:59 • 5860 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 12479 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 8732 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 5560 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 8890 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 15039 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 37528 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 38798 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Владислав Косіняк-Камиш
Кір Стармер
Олексій Гончаренко
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Донецька область
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 12529 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 20135 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 20655 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 19466 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 48902 перегляди
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

Макрон подав до суду на інфлюенсерку за наклеп про те, що перша леді Франції трансгендер: адвокат обіцяє "наукові" докази - Politico

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит подали позов проти американської ультраправої інфлюенсерки Кендіс Оуенс, яка стверджувала, що перша леді Франції при народженні була чоловіком. Подружжя обіцяє "наукові" докази, щоб спростувати наклеп.

Макрон подав до суду на інфлюенсерку за наклеп про те, що перша леді Франції трансгендер: адвокат обіцяє "наукові" докази - Politico

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит подали до суду на американську ультраправу інфлюенсерку Кендіс Оуенс, яка стверджувала, що перша леді Франції при народженні була чоловіком. Подружжя обіцяє "наукові" докази, щоб спростувати наклеп. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Цього літа Макрон разом із дружиною подали позов проти Оуенс, яка раніше неодноразово стверджувала, що при народженні Бріжит була чоловіком. На додаток, інфлюенсерка заявляла, що теперішня дружина французького президента бувши чоловіком "підготовлювала його" до політики, коли він ще був підлітком. 

Ми готові повністю продемонструвати, як загалом, так і конкретно, що те, що вона каже про Бріжит Макрон, є неправдою

- заявив адвокат Макронів Том Клер у подкасті BBC "Слава під вогнем". 

Він додав, що під час судового розгляду будуть представлені "експертні свідчення, які матимуть науковий характер".

"Момент співучасті": Єлисейський палац підтвердив автентичність відео, де Макрон на виході з літака отримує ляпас від дружини26.05.25, 11:51 • 3762 перегляди

Видання POLITICO намагалося отримати коментар від представників Клер та Оуенс. Раніше сама Оуенс заявляла, що Макрони використовують позов для залякування репортерів та тиску на них.

Бріжит Макрон, мати трьох дітей, познайомилася з Еммануелем, який на 24 роки молодший за неї, коли вона викладала у середній школі в Ам’єні. У серпні президент Франції пояснив, що подача позову була вимушеною мірою, щоб "досягти поваги до правди".

Клер також повідомив, що президент і його дружина будуть присутніми на судових слуханнях особисто. 

Цей процес неймовірно нав’язливий для цієї родини, але він зрештою продемонструє, наскільки вони впевнені у своїй здатності довести, що це неправда, у відкритому форматі 

- додав адвокат.

Нагадаємо

Ще у липні Макрон та його дружина Бріжит подали позов про наклеп у США проти правої інфлюенсерки Кендес Оуенс. Предметом позову стала її заява про те, що перша леді Франції – нібито чоловік. 

Степан Гафтко

Новини Світу
Емманюель Макрон
Франція
Сполучені Штати Америки