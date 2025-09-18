Макрон подал в суд на инфлюенсершу за клевету о том, что первая леди Франции трансгендер: адвокат обещает "научные" доказательства - Politico

$41.190.02
48.770.12
ukenru
10:41 • 948 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 5660 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 5564 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 7112 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 15079 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 12508 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 37561 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 41592 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32426 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31289 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4м/с
70%
751мм
Популярные новости
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 19520 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 13924 просмотра
Единственный, кто был против войны с Украиной: в ISW рассказали о причинах увольнения заместителя руководителя АП рф дмитрия козака18 сентября, 02:59 • 5860 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 12480 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 8732 просмотра
публикации
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 5660 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 8978 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 15079 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 37561 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 38823 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владислав Косиняк-Камыш
Алексей Гончаренко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 12564 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 20144 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 20664 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 19472 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 48908 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

Макрон подал в суд на инфлюенсершу за клевету о том, что первая леди Франции трансгендер: адвокат обещает "научные" доказательства - Politico

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали иск против американской ультраправой инфлюенсерши Кэндис Оуэнс, которая утверждала, что первая леди Франции при рождении была мужчиной. Супруги обещают "научные" доказательства, чтобы опровергнуть клевету.

Макрон подал в суд на инфлюенсершу за клевету о том, что первая леди Франции трансгендер: адвокат обещает "научные" доказательства - Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали в суд на американскую ультраправую инфлюенсершу Кэндис Оуэнс, которая утверждала, что первая леди Франции при рождении была мужчиной. Супруги обещают "научные" доказательства, чтобы опровергнуть клевету. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Этим летом Макрон вместе с женой подали иск против Оуэнс, которая ранее неоднократно утверждала, что при рождении Брижит была мужчиной. В дополнение, инфлюенсерша заявляла, что нынешняя жена французского президента, будучи мужчиной, "подготавливала его" к политике, когда он еще был подростком. 

Мы готовы полностью продемонстрировать, как в целом, так и конкретно, что то, что она говорит о Брижит Макрон, является неправдой

- заявил адвокат Макронов Том Клэр в подкасте BBC "Слава под огнем". 

Он добавил, что во время судебного разбирательства будут представлены "экспертные свидетельства, которые будут иметь научный характер".

"Момент соучастия": Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где Макрон на выходе из самолета получает шлепок от жены26.05.25, 11:51 • 3762 просмотра

Издание POLITICO пыталось получить комментарий от представителей Клэр и Оуэнс. Ранее сама Оуэнс заявляла, что Макроны используют иск для запугивания репортеров и давления на них.

Брижит Макрон, мать троих детей, познакомилась с Эммануэлем, который на 24 года моложе ее, когда она преподавала в средней школе в Амьене. В августе президент Франции объяснил, что подача иска была вынужденной мерой, чтобы "достичь уважения к правде".

Клэр также сообщил, что президент и его жена будут присутствовать на судебных слушаниях лично. 

Этот процесс невероятно навязчив для этой семьи, но он в конечном итоге продемонстрирует, насколько они уверены в своей способности доказать, что это неправда, в открытом формате 

- добавил адвокат.

Напомним

Еще в июле Макрон и его жена Брижит подали иск о клевете в США против правой инфлюенсерши Кэндис Оуэнс. Предметом иска стало ее заявление о том, что первая леди Франции – якобы мужчина. 

Степан Гафтко

Новости Мира
Эмманюэль Макрон
Франция
Соединённые Штаты