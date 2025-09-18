Макрон подал в суд на инфлюенсершу за клевету о том, что первая леди Франции трансгендер: адвокат обещает "научные" доказательства - Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали в суд на американскую ультраправую инфлюенсершу Кэндис Оуэнс, которая утверждала, что первая леди Франции при рождении была мужчиной. Супруги обещают "научные" доказательства, чтобы опровергнуть клевету. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Этим летом Макрон вместе с женой подали иск против Оуэнс, которая ранее неоднократно утверждала, что при рождении Брижит была мужчиной. В дополнение, инфлюенсерша заявляла, что нынешняя жена французского президента, будучи мужчиной, "подготавливала его" к политике, когда он еще был подростком.

Мы готовы полностью продемонстрировать, как в целом, так и конкретно, что то, что она говорит о Брижит Макрон, является неправдой - заявил адвокат Макронов Том Клэр в подкасте BBC "Слава под огнем".

Он добавил, что во время судебного разбирательства будут представлены "экспертные свидетельства, которые будут иметь научный характер".

Издание POLITICO пыталось получить комментарий от представителей Клэр и Оуэнс. Ранее сама Оуэнс заявляла, что Макроны используют иск для запугивания репортеров и давления на них.

Брижит Макрон, мать троих детей, познакомилась с Эммануэлем, который на 24 года моложе ее, когда она преподавала в средней школе в Амьене. В августе президент Франции объяснил, что подача иска была вынужденной мерой, чтобы "достичь уважения к правде".

Клэр также сообщил, что президент и его жена будут присутствовать на судебных слушаниях лично.

Этот процесс невероятно навязчив для этой семьи, но он в конечном итоге продемонстрирует, насколько они уверены в своей способности доказать, что это неправда, в открытом формате - добавил адвокат.

Напомним

