Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование
Брижит Макрон появилась на официальном налоговом портале Франции под мужским именем Жан-Мишель. Инцидент заметили еще в сентябре 2024 года во время плановой проверки отчетности, что привело к расследованию.
Первая леди Франции Брижит Макрон по ошибке появилась на официальном налоговом портале страны под мужским именем Жан-Мишель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документальный фильм телеканала BFMTV,
В анонсе к фильму глава администрации супруги президента Франции Тристан Бомме отметил, что инцидент заметили в сентябре 2024 года во время плановой проверки отчетности Брижит Макрон.
Как и многие французы, мадам Макрон зашла в свой личный кабинет на налоговом сайте. Она заходит в систему и видит, что там не указано имя Брижит Макрон, а указано имя Жан-Мишель Макрон
Он добавил, что речь идет не о программном сбое, а о преднамеренном вмешательстве. После обнаружения подмены данных Брижит Макрон подала официальную жалобу, и власти начали расследование. В ходе проверки были выявлены два подозреваемых, которые могли быть причастны к кибератаке и изменению информации в базе данных.
В сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую ультраправую инфлюенсершу Кэндис Оуэнс, которая утверждала, что первая леди Франции при рождении была мужчиной. Супруги обещают "научные" доказательства, чтобы опровергнуть клевету.
