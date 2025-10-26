Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование

Первая леди Франции Брижит Макрон по ошибке появилась на официальном налоговом портале страны под мужским именем Жан-Мишель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документальный фильм телеканала BFMTV,

В анонсе к фильму глава администрации супруги президента Франции Тристан Бомме отметил, что инцидент заметили в сентябре 2024 года во время плановой проверки отчетности Брижит Макрон.

Как и многие французы, мадам Макрон зашла в свой личный кабинет на налоговом сайте. Она заходит в систему и видит, что там не указано имя Брижит Макрон, а указано имя Жан-Мишель Макрон