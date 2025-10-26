Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование

$41.900.00
25 октября, 19:33 • 15886 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 35866 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 36818 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 34170 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 47157 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 24032 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 20890 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 33742 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49925 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 38600 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Посланник Путина назвал удары по детским садам "несчастными случаями", отрицая атаки РФ на гражданские объекты25 октября, 20:29 • 11740 просмотра
Добил HIMARS: украинские военные отбили наступление врага в Донецкой области, оккупанты застряли в болотеVideo25 октября, 20:58 • 11874 просмотра
Артиллеристы показали взятие в плен диверсанта, который должен был проводить вражеские ДРГ в КонстантиновкуVideo23:35 • 11082 просмотра
"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатораPhoto02:19 • 10207 просмотра
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей02:41 • 12996 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 30393 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 47131 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 44617 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 66158 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 61846 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 17045 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 22856 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 24372 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 26019 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 28997 просмотра
Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Брижит Макрон появилась на официальном налоговом портале Франции под мужским именем Жан-Мишель. Инцидент заметили еще в сентябре 2024 года во время плановой проверки отчетности, что привело к расследованию.

Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование

Первая леди Франции Брижит Макрон по ошибке появилась на официальном налоговом портале страны под мужским именем Жан-Мишель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документальный фильм телеканала BFMTV,

Подробности

В анонсе к фильму глава администрации супруги президента Франции Тристан Бомме отметил, что инцидент заметили в сентябре 2024 года во время плановой проверки отчетности Брижит Макрон.

Как и многие французы, мадам Макрон зашла в свой личный кабинет на налоговом сайте. Она заходит в систему и видит, что там не указано имя Брижит Макрон, а указано имя Жан-Мишель Макрон

- рассказал Бомме.

Он добавил, что речь идет не о программном сбое, а о преднамеренном вмешательстве. После обнаружения подмены данных Брижит Макрон подала официальную жалобу, и власти начали расследование. В ходе проверки были выявлены два подозреваемых, которые могли быть причастны к кибератаке и изменению информации в базе данных.

Напомним

В сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую ультраправую инфлюенсершу Кэндис Оуэнс, которая утверждала, что первая леди Франции при рождении была мужчиной. Супруги обещают "научные" доказательства, чтобы опровергнуть клевету.

"Момент соучастия": Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где Макрон на выходе из самолета получает шлепок от жены26.05.25, 11:51 • 3806 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Эмманюэль Макрон
Бриджит Макрон
Франция