Глава французького кабміну Лекорню запропонував призупинити флагманську пенсійну реформу Макрона
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пообіцяв призупинити знакову пенсійну реформу до виборів 2027 року. Це рішення прийнято під тиском соціалістів, які погрожували вотумом недовіри уряду.
Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню у вівторок пообіцяв призупинити знакову пенсійну реформу до виборів 2027 року. Передає УНН із посиланням на Euronews.
Деталі
Повернувшийся на пост прем'єр-міністра Франції Себастьян Лекорню пообіцяв у вівторок призупинити знакову пенсійну реформу до виборів 2027 року, пожертвувавши одним із досягнень президента Еммануеля Макрона. Таким чином політик піддався вимогам французьких соціалістів, які у своєму тиску погрожували черговим вотумом недовіри уряду Франції.
Я запропоную парламенту, починаючи з цієї осені, призупинити пенсійну реформу 2023 року до президентських виборів. Пенсійний вік не підвищуватиметься з цього моменту до січня 2028 року
Довідка
Пенсійна реформа раніше викликала масові протести по всій Франції в 2023 році. Метою реформи було вирішення проблем нестачі коштів пенсійної системи. Невдоволення спричинило демонстрації за участю понад мільйона осіб в країні, але тим не менш, закон про поступове підвищення пенсійного віку набув чинності у Франції в вересні 2023 року.
Доповнення
Лекорню пішов у відставку минулого понеділка, але був перепризначений президентом Франції в п'ятницю. Вважається, що політик зіткнеться з труднощами ухвалення бюджету жорсткої економії на наступний рік через глибоко розділений парламент Франції, в якому жодна група не має більшості.
Нагадаємо
Вдруге призначений прем'єр-міністром Франції Себастьян Лекорню оголосив своєю основною метою ухвалення бюджету країни на 2026 рік.
Прем'єр-міністр Франції Лекорню заявив, що погодився повернутися до уряду за умови "карт-бланшу" на просування своїх вимог.