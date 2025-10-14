Глава французького кабміну Лекорню запропонував призупинити флагманську пенсійну реформу Макрона

$41.610.01
Ексклюзив
15:21 • 10125 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 15643 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 13188 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 24264 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 17617 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 25382 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 14129 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 23262 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 11813 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
14 жовтня, 11:14 • 10725 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковціPhoto14 жовтня, 11:07 • 9292 перегляди
"Укрпошта" запускає власні поштомати з унікальними функціями: що чекає на українців14 жовтня, 11:19 • 7748 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 16711 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 15002 перегляди
У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла15:03 • 7190 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 24264 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 25382 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 23262 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 61931 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 62440 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Віталій Кличко
Сем Альтман
Україна
Одеса
Сумська область
Сполучені Штати Америки
Київська область
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 15015 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 16724 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 30697 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 35230 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 36519 перегляди
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Дія (сервіс)
The New York Times
Золото

Глава французького кабміну Лекорню запропонував призупинити флагманську пенсійну реформу Макрона

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пообіцяв призупинити знакову пенсійну реформу до виборів 2027 року. Це рішення прийнято під тиском соціалістів, які погрожували вотумом недовіри уряду.

Глава французького кабміну Лекорню запропонував призупинити флагманську пенсійну реформу Макрона

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню у вівторок пообіцяв призупинити знакову пенсійну реформу до виборів 2027 року. Передає УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Повернувшийся на пост прем'єр-міністра Франції Себастьян Лекорню пообіцяв у вівторок призупинити знакову пенсійну реформу до виборів 2027 року, пожертвувавши одним із досягнень президента Еммануеля Макрона. Таким чином політик піддався вимогам французьких соціалістів, які у своєму тиску погрожували черговим вотумом недовіри уряду Франції.

Я запропоную парламенту, починаючи з цієї осені, призупинити пенсійну реформу 2023 року до президентських виборів. Пенсійний вік не підвищуватиметься з цього моменту до січня 2028 року

- повідомив Лекорню під час сьогоднішнього виступу. 

Довідка

Пенсійна реформа раніше викликала масові протести по всій Франції в 2023 році. Метою реформи було вирішення проблем нестачі коштів пенсійної системи. Невдоволення спричинило демонстрації за участю понад мільйона осіб в країні, але тим не менш, закон про поступове підвищення пенсійного віку набув чинності у Франції в вересні 2023 року.

Доповнення

Лекорню пішов у відставку минулого понеділка, але був перепризначений президентом Франції в п'ятницю. Вважається, що політик зіткнеться з труднощами ухвалення бюджету жорсткої економії на наступний рік через глибоко розділений парламент Франції, в якому жодна група не має більшості.

Нагадаємо

Вдруге призначений прем'єр-міністром Франції Себастьян Лекорню оголосив своєю основною метою ухвалення бюджету країни на 2026 рік.

Прем'єр-міністр Франції Лекорню заявив, що погодився повернутися до уряду за умови "карт-бланшу" на просування своїх вимог

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Себастьян Лекорню
Емманюель Макрон
Франція