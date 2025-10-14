Глава французского кабмина Лекорню предложил приостановить флагманскую пенсионную реформу Макрона
Киев • УНН
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года. Это решение принято под давлением социалистов, которые угрожали вотумом недоверия правительству.
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню во вторник пообещал приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года. Передает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Вернувшийся на пост премьер-министра Франции Себастьян Лекорню пообещал во вторник приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года, пожертвовав одним из достижений президента Эммануэля Макрона. Таким образом политик поддался требованиям французских социалистов, которые в своем давлении угрожали очередным вотумом недоверия правительству Франции.
Я предложу парламенту, начиная с этой осени, приостановить пенсионную реформу 2023 года до президентских выборов. Пенсионный возраст не будет повышаться с этого момента до января 2028 года
Справка
Пенсионная реформа ранее вызвала массовые протесты по всей Франции в 2023 году. Целью реформы было решение проблем нехватки средств пенсионной системы. Недовольство повлекло демонстрации с участием более миллиона человек в стране, но тем не менее, закон о постепенном повышении пенсионного возраста вступил в силу во Франции в сентябре 2023 года.
Дополнение
Лекорню ушел в отставку в прошлый понедельник, но был переназначен президентом Франции в пятницу. Считается, что политик столкнется с трудностями принятия бюджета жесткой экономии на следующий год из-за глубоко разделенного парламента Франции, в котором ни одна группа не имеет большинства.
Напомним
Во второй раз назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню объявил своей основной целью принятие бюджета страны на 2026 год.
Премьер-министр Франции Лекорню заявил, что согласился вернуться в правительство при условии "карт-бланша" на продвижение своих требований.