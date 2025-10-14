$41.610.01
Эксклюзив
15:21 • 9810 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 15185 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 12935 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 23874 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 17438 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 25148 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 14080 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 23106 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11787 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
14 октября, 11:14 • 10715 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 25148 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 23106 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28
Глава французского кабмина Лекорню предложил приостановить флагманскую пенсионную реформу Макрона

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года. Это решение принято под давлением социалистов, которые угрожали вотумом недоверия правительству.

Глава французского кабмина Лекорню предложил приостановить флагманскую пенсионную реформу Макрона

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню во вторник пообещал приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года. Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Вернувшийся на пост премьер-министра Франции Себастьян Лекорню пообещал во вторник приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года, пожертвовав одним из достижений президента Эммануэля Макрона. Таким образом политик поддался требованиям французских социалистов, которые в своем давлении угрожали очередным вотумом недоверия правительству Франции.

Я предложу парламенту, начиная с этой осени, приостановить пенсионную реформу 2023 года до президентских выборов. Пенсионный возраст не будет повышаться с этого момента до января 2028 года

- сообщил Лекорню во время сегодняшнего выступления.

Справка

Пенсионная реформа ранее вызвала массовые протесты по всей Франции в 2023 году. Целью реформы было решение проблем нехватки средств пенсионной системы. Недовольство повлекло демонстрации с участием более миллиона человек в стране, но тем не менее, закон о постепенном повышении пенсионного возраста вступил в силу во Франции в сентябре 2023 года.

Дополнение

Лекорню ушел в отставку в прошлый понедельник, но был переназначен президентом Франции в пятницу. Считается, что политик столкнется с трудностями принятия бюджета жесткой экономии на следующий год из-за глубоко разделенного парламента Франции, в котором ни одна группа не имеет большинства.

Напомним

Во второй раз назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню объявил своей основной целью принятие бюджета страны на 2026 год.

Премьер-министр Франции Лекорню заявил, что согласился вернуться в правительство при условии "карт-бланша" на продвижение своих требований.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Себастьен Лекорню
Эмманюэль Макрон
Франция