11 октября, 16:00 • 51953 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 78053 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 42341 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 47088 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 36280 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 29116 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 36883 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43887 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 72891 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35749 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Лекорню заявил, что согласился вернуться в правительство Франции при условии, что будет "делать все по-своему"

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Премьер-министр Франции Лекорню заявил, что согласился вернуться в правительство при условии "карт-бланша" на продвижение своих требований. Он обещает уйти с должности, если необходимые условия для работы не будут сформированы.

Лекорню заявил, что согласился вернуться в правительство Франции при условии, что будет "делать все по-своему"

Если для работы не будут созданы необходимые условия, французский политик, занимающий с "переменным успехом" пост премьер-министра Франции с 9 сентября 2025 года, обещает уйти в отставку.

Передает УНН со ссылкой на La Tribune и RTL.

Детали

Как и во время своей первой попытки, Себастьян Лекорню хочет получить "карт-бланш" на продвижение своих требований и целей. Среди них - компактное правительство (от 20 до 25 членов) и более практичные отношения в отношениях с политическими партиями Франции. Лекорню подчеркнул, что он в конце концов согласился вернуться в Матиньон после телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Но отныне, по словам Лекорню, он намерен "делать все по-своему".

Я ушел в отставку в прошлый понедельник, потому что условия больше не выполнялись. Если условия снова не выполняются, я уйду. Я не буду делать что угодно

– пообещал премьер-министр Франции.

@Нельзя продолжать как раньше; нужно более свободное правительство, в том числе в отношениях с политическими партиями", - отметил Себастьян Лекорню относительно своего министерского состава, который будет объявлен в понедельник или во вторник. Он обещает, что составы будут неожиданными, пишет La Tribune.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздно вечером в пятницу повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны.

Во второй раз назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню объявил своей основной целью принятие бюджета страны на 2026 год.

Бюро Национальной ассамблеи Франции отклонило инициативу по импичменту президента Эмманюэля Макрона.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Себастьен Лекорню
Эмманюэль Макрон
Франция