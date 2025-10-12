Лекорню заявил, что согласился вернуться в правительство Франции при условии, что будет "делать все по-своему"

Если для работы не будут созданы необходимые условия, французский политик, занимающий с "переменным успехом" пост премьер-министра Франции с 9 сентября 2025 года, обещает уйти в отставку.

Передает УНН со ссылкой на La Tribune и RTL.

Как и во время своей первой попытки, Себастьян Лекорню хочет получить "карт-бланш" на продвижение своих требований и целей. Среди них - компактное правительство (от 20 до 25 членов) и более практичные отношения в отношениях с политическими партиями Франции. Лекорню подчеркнул, что он в конце концов согласился вернуться в Матиньон после телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Но отныне, по словам Лекорню, он намерен "делать все по-своему".

Я ушел в отставку в прошлый понедельник, потому что условия больше не выполнялись. Если условия снова не выполняются, я уйду. Я не буду делать что угодно