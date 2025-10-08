Парламент Франції відхилив ініціативу щодо імпічменту Макрона

Бюро Національної асамблеї Франції відхилило ініціативу щодо імпічменту президента Емманюеля Макрона на тлі політичної кризи. Про це пише видання Le Figaro, передає УНН.

Депутати, члени бюро Національної асамблеї, визнали неприйнятною пропозицію про відставку Еммануеля Макрона, подану партією "Нескорена Франція". Отже, вона не буде обговорюватися ні в комітеті, ні в залі засідань - пише видання.

На етапі розгляду у бюро "проти" винесення питання на розгляд проголосували 10, тоді як "за" – лише 5, і 5 "утрималися".

Нагадаємо

Ультраліва партія "Нескорена Франція" ініціювала процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона.

Президент Франції Еммануель Макрон виступить із заявою ввечері 8 жовтня, ймовірно, оголосивши про розпуск Національних зборів. Це відбудеться після консультацій з політичними силами та зустрічей зі спікерами палат парламенту.