У Франції ультраліва партія «Нескорена Франція» ініціювала імпічмент президента Макрона
Київ • УНН
Ультраліва партія "Нескорена Франція" розпочала процедуру імпічменту президента Макрона. Причиною стала його відмова призначити кандидатку від лівого блоку на посаду прем'єр-міністра.
Ультраліва партія "Нескорена Франція" ініціювала процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона. Про це повідомляє DW з посиланням на заяву голови парламентської фракції партії Матильди Пано у соцмережі Х, передає УНН.
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Заява була зроблена у суботу, 31 серпня, де Пано зазначила, що пропозиція резолюції про початок процедури імпічменту президента відповідно до статті 68 Конституції вже направлена парламентарям для спільного підписання. "Макрон відмовляється підкоритися зробленому виборцями вибору, тому ми маємо його усунути", — заявила вона.
"Нескорена Франція" ухвалила рішення щодо імпічменту через відмову Макрона призначити єдину кандидатку від блоку лівих партій "Новий народний фронт", економістку Люсі Касте, на посаду прем'єр-міністра. Національний координатор партії Мануель Бомпар вважає, що така відмова є свідченням зловживання владою з боку президента.
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