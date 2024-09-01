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У Франції ультраліва партія «Нескорена Франція» ініціювала імпічмент президента Макрона

У Франції ультраліва партія «Нескорена Франція» ініціювала імпічмент президента Макрона

Київ • УНН

 • 19822 перегляди

Ультраліва партія "Нескорена Франція" розпочала процедуру імпічменту президента Макрона. Причиною стала його відмова призначити кандидатку від лівого блоку на посаду прем'єр-міністра.

Ультраліва партія "Нескорена Франція" ініціювала процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона. Про це повідомляє DW з посиланням на заяву голови парламентської фракції партії Матильди Пано у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Заява була зроблена у суботу, 31 серпня, де Пано зазначила, що пропозиція резолюції про початок процедури імпічменту президента відповідно до статті 68 Конституції вже направлена парламентарям для спільного підписання. "Макрон відмовляється підкоритися зробленому виборцями вибору, тому ми маємо його усунути", — заявила вона.

"Нескорена Франція" ухвалила рішення щодо імпічменту через відмову Макрона призначити єдину кандидатку від блоку лівих партій "Новий народний фронт", економістку Люсі Касте, на посаду прем'єр-міністра. Національний координатор партії Мануель Бомпар вважає, що така відмова є свідченням зловживання владою з боку президента.

Макрон не знав про приїзд Дурова до Франції і не планував зустрічі30.08.24, 02:12 • 28885 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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