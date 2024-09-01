Во Франции ультралевая партия «Непокоренная Франция» инициировала импичмент президента Макрона

Ультралевая партия «Непокоренная Франция» инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление председателя парламентской фракции партии Матильды Пано в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Заявление было сделано в субботу, 31 августа, где Пано отметила, что предложение резолюции о начале процедуры импичмента президента в соответствии со статьей 68 Конституции уже направлено парламентариям для совместного подписания. «Макрон отказывается подчиниться сделанному избирателями выбору, поэтому мы должны его устранить», - заявила она.

«Непокоренная Франция» приняла решение об импичменте из-за отказа Макрона назначить единственного кандидата от блока левых партий „Новый народный фронт“, экономистку Люси Касте, на должность премьер-министра. Национальный координатор партии Мануэль Бомпар считает, что такой отказ является свидетельством злоупотребления властью со стороны президента.

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