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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Франции ультралевая партия «Непокоренная Франция» инициировала импичмент президента Макрона

Во Франции ультралевая партия «Непокоренная Франция» инициировала импичмент президента Макрона

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 23:36  •  3228 просмотра

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Ультралевая партия «Непокоренная Франция» начала процедуру импичмента президента Макрона. Причиной стал его отказ назначить кандидата от левого блока на должность премьер-министра.

Ультралевая партия «Непокоренная Франция» инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление председателя парламентской фракции партии Матильды Пано в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Заявление было сделано в субботу, 31 августа, где Пано отметила, что предложение резолюции о начале процедуры импичмента президента в соответствии со статьей 68 Конституции уже направлено парламентариям для совместного подписания. «Макрон отказывается подчиниться сделанному избирателями выбору, поэтому мы должны его устранить», - заявила она.

«Непокоренная Франция» приняла решение об импичменте из-за отказа Макрона назначить единственного кандидата от блока левых партий „Новый народный фронт“, экономистку Люси Касте, на должность премьер-министра. Национальный координатор партии Мануэль Бомпар считает, что такой отказ является свидетельством злоупотребления властью со стороны президента.

Макрон не знав про приїзд Дурова до Франції і не планував зустрічі29 августа 2024, 23:12 • 27651 просмотр

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