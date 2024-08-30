Макрон не знал о приезде Дурова во Францию и не планировал встречи

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не был осведомлен о приезде владельца Telegram Павла Дурова во Францию и не планировал с ним встречаться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во время пресс-конференции в Сербии Макрон отметил: «Я совершенно не знал о приезде господина Дурова во Францию, и это вполне нормально, потому что я не знаю о приездах и отъездах граждан со всего мира, независимо от того, имеют они французское гражданство или нет.»

Макрон также поддержал решение Франции в 2021 году предоставить Дурову французское гражданство по специальной процедуре для выдающихся лиц.

«Это часть стратегии, которая позволяет женщинам и мужчинам, будь то художники, спортсмены или предприниматели, когда они прилагают усилия для изучения французского языка и развивают богатство, инновации... получать французское гражданство», - сказал президент.

Макрон переконував Павла Дурова перенести штаб-квартиру Telegram в Париж – WSJ