Макрон не знав про приїзд Дурова до Франції і не планував зустрічі
Київ • УНН
Президент Франції Макрон заявив, що не був обізнаний про візит власника Telegram Дурова. Він підтримав надання Дурову французького громадянства за спеціальною процедурою для видатних осіб.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не був обізнаний про приїзд власника Telegram Павла Дурова до Франції і не планував з ним зустрічатися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Під час прес-конференції у Сербії Макрон зазначив: "Я абсолютно не знав про приїзд пана Дурова до Франції, і це цілком нормально, тому що я не знаю про приїзди та від'їзди громадян з усього світу, незалежно від того, мають вони французьке громадянство чи ні."
Макрон також підтримав рішення Франції у 2021 році надати Дурову французьке громадянство за спеціальною процедурою для видатних осіб.
"Це частина стратегії, яка дозволяє жінкам і чоловікам, будь то митці, спортсмени чи підприємці, коли вони докладають зусиль для вивчення французької мови і розвивають багатство, інновації... отримувати французьке громадянство", — сказав президент.
Макрон переконував Павла Дурова перенести штаб-квартиру Telegram в Париж – WSJ28.08.24, 17:50 • 15590 переглядiв