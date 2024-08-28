Макрон переконував Павла Дурова перенести штаб-квартиру Telegram в Париж – WSJ
Київ • УНН
У 2018 році президент Франції Макрон запропонував Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа. Засновник месенджера відхилив пропозицію, зберігши базування компанії в Дубаї.
У 2018 році Павло Дуров обідав з Еммануелем Макроном. Під час цієї зустрічі президент Франції запропонував босу Telegram перенести штаб-квартиру своєї компанії до Парижа. Але російський підприємець відхилив цю пропозицію.
Про це повідомляє газета "Wall Street Journal", передає УНН.
Деталі
У 2018 році засновник Telegram Павло Дуров зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, намагаючись переконати його перенести штаб-квартиру компанії в Париж. Згідно з інформацією WSJ, ця зустріч була частиною ширшої стратегії Макрона щодо позиціонування Франції як центру технологічних інновацій.
Можливо, цей епізод розповідає про складні стосунки Дурова з кількома іноземними урядами, в тому числі і з французьким. Уряди кількох країн були дуже стурбовані Telegram, особливо зв'язками між соціальною платформою та членами різних організацій, включаючи дисидентські групи, ісламістських бойовиків, наркоторговців і кіберзлочинців.
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Довідка
Telegram - зручний месенджер для публікації новин та спілкування. Компанія була заснована російським підприємцем Павлом Дуровим у 2013 році.
Наразі, Telegram конкурує з іншими онлайн-мережами, такими як WhatsApp, Instagram, WeChat і TikTok. Платформа базується в Дубаї (ОАЕ) та має понад 900 мільйонів користувачів у всьому світі,
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