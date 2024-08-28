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Макрон переконував Павла Дурова перенести штаб-квартиру Telegram в Париж – WSJ

Макрон переконував Павла Дурова перенести штаб-квартиру Telegram в Париж – WSJ

Київ • УНН

 • 15590 перегляди

У 2018 році президент Франції Макрон запропонував Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа. Засновник месенджера відхилив пропозицію, зберігши базування компанії в Дубаї.

У 2018 році Павло Дуров обідав з Еммануелем Макроном. Під час цієї зустрічі президент Франції запропонував босу Telegram перенести штаб-квартиру своєї компанії до Парижа. Але російський підприємець відхилив цю пропозицію.

Про це повідомляє газета "Wall Street Journal", передає УНН.

Деталі

У 2018 році засновник Telegram Павло Дуров зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, намагаючись переконати його перенести штаб-квартиру компанії в Париж. Згідно з інформацією WSJ, ця зустріч була частиною ширшої стратегії Макрона щодо позиціонування Франції як центру технологічних інновацій.

Можливо, цей епізод розповідає про складні стосунки Дурова з кількома іноземними урядами, в тому числі і з французьким. Уряди кількох країн були дуже стурбовані Telegram, особливо зв'язками між соціальною платформою та членами різних організацій, включаючи дисидентські групи, ісламістських бойовиків, наркоторговців і кіберзлочинців.

Роками Telegram ігнорував повістки до суду і судові накази, які накопичувалися в поштовій скриньці, яку рідко перевіряють

- пише Wall Street Journal.

Довідка

Telegram - зручний месенджер для публікації новин та спілкування. Компанія була заснована російським підприємцем Павлом Дуровим у 2013 році.

Наразі, Telegram конкурує з іншими онлайн-мережами, такими як WhatsApp, Instagram, WeChat і TikTok. Платформа базується в Дубаї (ОАЕ) та має понад 900 мільйонів користувачів у всьому світі,

Суд у Франції звільнив з-під варти Павла Дурова: що відомо28.08.24, 17:36 • 17296 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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