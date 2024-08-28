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Суд у Франції звільнив з-під варти Павла Дурова: що відомо

Київ • УНН

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Засновника Telegram Павла Дурова, затриманого у Франції, передали правосуддю. Суд вирішив припинити тримання під вартою для проведення першого допиту та можливого висунення обвинувачення.

У Франції суд ухвалив рішення припинити затримання засновника Telegram Павла Дурова для проведення першого допиту та можливого висунення обвинувачення, передає УНН з посиланням на BFMTV.

Деталі

Павла Дурова, засновника Telegram, який майже чотири дні перебував під вартою в поліції Франції, 28 серпня нарешті передали правосуддю.

За даними BFMTV, слідчий суддя вирішив припинити тримати Павла Дурова під вартою для проведення першого допиту і можливого висунення обвинувачення.

Нагадаємо 

Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, затримали в суботу ввечері в аеропорту Ле Бурже, що неподалік Парижа. Затримання відбулося близько 20:00 після того, як Дуров зійшов з приватного літака, що прилетів з Азербайджану. 

У середу, 28 серпня, керівник Telegram був доставлений до суду, з метою можливого висунення звинувачення.

Також зʼясувалось, що французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова, а також його брата-співзасновника Миколи ще в березні.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НПНовини СвітуТехнології

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