Суд у Франції звільнив з-під варти Павла Дурова: що відомо
Київ • УНН
Засновника Telegram Павла Дурова, затриманого у Франції, передали правосуддю. Суд вирішив припинити тримання під вартою для проведення першого допиту та можливого висунення обвинувачення.
У Франції суд ухвалив рішення припинити затримання засновника Telegram Павла Дурова для проведення першого допиту та можливого висунення обвинувачення, передає УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Павла Дурова, засновника Telegram, який майже чотири дні перебував під вартою в поліції Франції, 28 серпня нарешті передали правосуддю.
За даними BFMTV, слідчий суддя вирішив припинити тримати Павла Дурова під вартою для проведення першого допиту і можливого висунення обвинувачення.
Нагадаємо
Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, затримали в суботу ввечері в аеропорту Ле Бурже, що неподалік Парижа. Затримання відбулося близько 20:00 після того, як Дуров зійшов з приватного літака, що прилетів з Азербайджану.
У середу, 28 серпня, керівник Telegram був доставлений до суду, з метою можливого висунення звинувачення.
Також зʼясувалось, що французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова, а також його брата-співзасновника Миколи ще в березні.