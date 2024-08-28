Суд во Франции освободил из-под стражи Павла Дурова: что известно

Во Франции суд принял решение прекратить задержание основателя Telegram Павла Дурова для проведения первого допроса и возможного предъявления обвинения, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

Павла Дурова, основателя Telegram, который почти четыре дня находился под стражей в полиции Франции, 28 августа наконец передали правосудию.

По данным BFMTV, следственный судья решил прекратить держать Павла Дурова под стражей для проведения первого допроса и возможного предъявления обвинения.

Напомним

Павла Дурова, основателя и генерального директора мессенджера Telegram, задержали в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже, недалеко от Парижа. Задержание произошло около 20:00 после того, как Дуров сошел с частного самолета, прилетевшего из Азербайджана.

В среду, 28 августа, руководитель Telegram был доставлен в суд, с целью возможного предъявления обвинения.

Также выяснилось, что французские власти выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова, а также его брата-соучредителя Николая еще в марте.